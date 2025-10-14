Pronóstico del tiempo en Chicago, Illinois para este martes 14 de octubre

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy martes 14 de octubre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) y una mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2 durante el día y del 55 durante la noche. Luego, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 07:02 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:11 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan más nubes que claros con poca probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 57 (14ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 14% por la mañana, 7% por la tarde y 14% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima