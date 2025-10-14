Pronóstico del tiempo en Nueva York para este martes 14 de octubre

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir por las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC). Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 59% durante el día y del 25% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 46% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 13.67 mph durante la primera mitad del día y los 9.32 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:06 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:17 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 68 grados Fahrenheit (9 y 20 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 1% por la tarde y 3% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.