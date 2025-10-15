15 latinos nominados como finalistas al Guante de Oro 2025
MLB reveló los finalistas al premio Guante de Oro de la temporada 2025 y 16 latinos figuran en el listado
La temporada 2025 de las Grandes Ligas ha dejado una huella imborrable en términos de calidad defensiva, y el anuncio de los finalistas a los Premios Guante de Oro lo confirma.
En lo que marca un hito histórico, un impresionante total de 16 jugadores de origen latinoamericano han sido seleccionados como finalistas, lo que resalta el dominio y la profundidad del talento hispano en el diamante.
Esta masiva representación asegura que los países de América Latina tendrán un gran protagonismo cuando se revelen los ganadores en las próximas semanas.
En total los nominados se distribuyen en siete venezolanos, entre los que destaca Wilyer Abreu y Luis Torrens. Seis dominicanos, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. entre ellos; un cubano y un hondureño.
El hecho de que 16 peloteros latinos estén optando por el Guante de Oro subraya su influencia y la excelencia de su formación defensiva. Estas nominaciones abarcan múltiples posiciones, desde la exigente receptoría hasta la velocidad en los jardines.
Liga Americana
Pitcher
Jacob deGrom, Rangers
Max Fried, Yankees
Luis Severino, Athletics
Catcher
Dillon Dingler, Tigers
Alejandro Kirk, Blue Jays
Carlos Narváez, Red Sox
Primera base
Ty France, Twins/Blue Jays
Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays
Carlos Santana, Guardians
Segunda base
Andrés Giménez, Blue Jays
Luis Rengifo, Angels
Marcus Semien, Rangers
Tercera base
Ernie Clement, Blue Jays
Maikel Garcia, Royals
José Ramírez, Guardians
Shortstop
Corey Seager, Rangers
Taylor Walls, Rays
Bobby Witt Jr., Royals
Left field
Steven Kwan, Guardians
Wyatt Langford, Rangers
Tyler Soderstrom, Athletics
Center field
Kyle Isbel, Royals
Ceddanne Rafaela, Red Sox
Julio Rodríguez, Mariners
Right field
Wilyer Abreu, Red Sox
Adolis García, Rangers
Cam Smith, Astros
Utility
Ernie Clement, Blue Jays
Mauricio Dubón, Astros
Daniel Schneemann, Guardians
Liga Nacional
Pitcher
Matthew Boyd, Cubs
David Peterson, Mets
Logan Webb, Gigants
Catcher
Patrick Bailey, Gigants
Carson Kelly, Cubs
Luis Torrens, Mets
Primera base
Bryce Harper, Phillies
Matt Olson, Braves
Spencer Steer, Reds
Segunda base
Xavier Edwards, Marlins
Nico Hoerner, Cubs
Brice Turang, Brewers
Tercera base
Ke’Bryan Hayes, Pirates/Reds
Ryan McMahon, Rockies/Yankees
Matt Shaw, Cubs
Shortstop
Nick Allen, Braves
Mookie Betts, Dodgers
Masyn Winn, Cardinals
Left field
Ian Happ, Cubs
Tommy Pham, Pirates
Kyle Stowers, Marlins
Center field
Pete Crow-Armstrong, Cubs
Victor Scott II, Cardinals
Jacob Young, Nationals
Right field
Corbin Carroll, D-backs
Sal Frelick, Brewers
Fernando Tatis Jr., Padres
Utility
Miguel Rojas, Dodgers
Javier Sanoja, Marlins
Jared Triolo Piratas