EE.UU. revocó visas a extranjeros que hicieron burlas de la muerte de Charlie Kirk

El presidente Donald Trump otorgó el mayor honor civil de EE.UU. de forma póstuma a Charlie Kirk, mientras el Departamento de Estado anunciaba la revocación de visas a seis extranjeros que habían hecho comentarios de burla sobre la muerte del activista conservador el pasado 10 de septiembre, durante un discurso en una Universidad de Utah.

Después de revisar publicaciones en redes sociales relacionados con Charlie Kirk, el Departamento de Estado localizó cuentas de extranjeros que no le habían dado el debido respeto a la muerte del activista.

Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica

El anuncio se produjo mientras el presidente Donald Trump le otorgaba póstumamente el mayor honor civil de Estados Unidos: la Medalla Presidencial de la Libertad. En su funeral , celebrado en septiembre, Trump lo calificó de «gran héroe estadounidense» y “mártir” de la libertad, publicó The Associated Press.

La misma agencia de noticias informó que los seis extranjeros cuyas visas fueron revocadas son de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica. Únicamente mencionaron sus países sin proporcionar la identidad de cada uno.

Tras dar el anuncio, el Departamento de Estado declaró: “Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad estadounidense mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”.

Empleados despedidos o suspendidos

Es importante mencionar, que algunos empleados de distintas ramas laborales fueron despedidos como medida disciplinaria, luego de hacer comentarios sobre la muerte de Kirk, que incomodaron a la administración Trump.

Entre ellos, el comentarista Jimmy Kimmel, quien luego de hablar sobre la muerte de Kirk, la cadena ABC suspendió su programa nocturno.

El vicepresidente J.D. Vance y otros funcionarios estadounidenses han instado a la ciudadanía a denunciar el lenguaje ofensivo sobre Kirk que vean en línea. Pero, la iniciativa de revocación de visas se ha extendido a todas aquellas personas que critiquen las políticas del gobierno.

Critiquen las políticas de gobierno

Entre los casos más destacados, el gobierno expulsó al embajador de Sudáfrica en Estados Unidos por comentarios críticos con Trump, revocó la visa del presidente palestino Mahmud Abás para asistir a la Asamblea General de la ONU. También retiró las visas del dúo británico de punk-rap Bob Vylan.

En un anuncio del Departamento de Estado, confirmó que están revisando 55 millones de personas con visas estadounidenses vigentes por si cometieron alguna violación.

Con información de The Associated Press

