Trump entrega la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk de manera póstuma

El presidente de Estados Unidos Donald Trump otorgó de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad al activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre y quien habría cumplido 32 años este martes.

El homenaje se realizó en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde Trump describió a Kirk como un “campeón de la libertad” y un “líder que inspiró a toda una generación de jóvenes conservadores”, según reportaron las agencias The Associated Press y EFE.

El mandatario estuvo acompañado por su gabinete, varios senadores republicanos y el presidente argentino Javier Milei, quien asistió al acto desde primera fila tras participar en un almuerzo con el líder estadounidense.

La Medalla Presidencial de la Libertad es el máximo honor civil del país. Foto: Mark Schiefelbein / AP

“Estamos aquí para honrar y recordar a un valiente guerrero por la libertad, un patriota de la más profunda convicción y el más alto calibre”, dijo Trump. “Fue asesinado en la flor de su vida por decir con valentía la verdad, por vivir su fe y luchar incansablemente por una América mejor y más fuerte”, agregó.

De acuerdo con EFE, el republicano también anunció que el 14 de octubre será el Día Nacional de la Remembranza de Charlie Kirk, al destacar su papel como impulsor del movimiento Make America Great Again (MAGA) y su labor al frente de la organización Turning Point USA, dedicada a movilizar a jóvenes en defensa del conservadurismo.

La Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil del país, fue establecida en 1963 por el presidente John F. Kennedy para reconocer a personas que hayan hecho “contribuciones excepcionales a la seguridad nacional, la paz mundial o la cultura”.

En su segundo mandato, Trump ha entregado el galardón a figuras como el golfista Tiger Woods, el locutor Rush Limbaugh y el beisbolista Mariano Rivera, recordó AP.

Durante la ceremonia, la viuda del activista Erika Kirk recibió el reconocimiento y agradeció al mandatario el gesto, calificándolo como “el mejor regalo de cumpleaños” que su esposo podía recibir.

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk. Alex Brandon / AP

Trump la describió como “una mujer de inspiración” y aseguró que su esposo “se sacrificó por el país”.

Kirk fue una figura influyente dentro del movimiento conservador juvenil, aunque también generó controversia por sus duras críticas a los derechos de las personas LGBTQ+ y sus declaraciones sobre cuestiones raciales.

Trump regresó a Washington esta misma madrugada tras un viaje a Israel y Egipto, donde participó en la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. En tono distendido, bromeó con que casi pospone la ceremonia.

“Iba a llamar a Erika y decirle: ‘¿Podrías cambiarlo al viernes?’ Pero no me atreví. ¿Sabes por qué? Porque hoy era el cumpleaños de Charlie”, contó el mandatario, según AP.

