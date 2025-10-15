Lis Vega llora por su madre que está en Cuba: “No puedo comunicarme con ella”

Lis Vega es una de las participantes de “La Granja VIP” que inició esta semana y, a pocos días, se sinceró sobre una situación personal que le duele mucho: se trata de su madre, a quien además le agradece todo lo que es y lo que tiene a sus 47 años. La también cantante de raíces cubanas dijo que le debe todo lo que hizo su progenitora, dado que nunca se “rindió”.

“Mi madre es una guerrera a otro nivel… Toda la garra que yo tengo ha sido por mi madre… Se dedicó a trabajar día y noche por sus hijas. Ella nunca se rindió y, gracias a ella, yo estoy aquí sentada enfrente de ustedes”, dijo en el reality show.

Vega no pudo evitar contener las lágrimas al mencionar un tema tan sensible para ella, y más porque no puede mantener el contacto con su madre, dado que no viven en la misma nación. La artista reside en México y su progenitora en su país natal, pero el problema radica en que allá no cuentan con servicio eléctrico y, mucho menos, internet para poder navegar en las diversas plataformas.

@lagranjavipmx #LisVega nos comparte entre lágrimas lo profundo de su amor y cuánto extraña a su mamá. 🥹❤️‍🩹 #LaGranjaVIP 🔥 Disfruta del 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. Durante dos semanas podrás disfrutarla en mis redes:⁣⁣⁣⁣⁣ 🌐 Sitio Web⁣⁣⁣⁣⁣ lagranjavip.tv 📱 App TV Azteca En Vivo⁣⁣⁣⁣⁣ 💻 YouTube ♬ sonido original – La Granja VIP

“Mi mamá está en Cuba y no me puede ver, no tiene internet ni luz. Desgraciadamente, mi mamá no quiere estar aquí… Todos los días me dice que soy su guerrera… La tengo en mi corazón… A veces yo no tengo tiempo de hablar con mi mami, no porque no quiera, sino porque no puedo comunicarme con ella, por la situación que mucha gente sabe de mi tierra”, expresó.

Fabiola Campomanes y Alberto “El Patrón” fueron algunos de los participantes que no lograron contener el llanto por la situación que vive Lis, dado que ella y su madre no pueden conversar porque no existen las herramientas necesarias para que esto se dé. Sergio Mayer Mori también mostró solidaridad con la actriz tras los gestos que se pudieron apreciar en su rostro.

“La Granja VIP” es el nuevo reality show de TV Azteca y fue estrenado el pasado domingo 12 de octubre. A través de Disney+, pueden disfrutar del contenido que se genera en dicho espacio durante las 24 horas.

Sigue leyendo:

· Lis Vega confirma que se separó de su esposo 20 años menor que ella

· Lis Vega presume sus curvas con atrevido bikini

· Lis Vega también opina sobre la controversia de Irina Baeva en ‘Aventurera’: ¿qué dijo la actriz?