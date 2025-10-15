Los Mets buscan dar un golpe sobre la mesa en la agencia libre con Kyle Schwarber

La chequera y las aspiraciones de los New York Mets están más activas que nunca en esta temporada baja. Con la estrella Juan Soto ya en su roster, la directiva de Queens está determinada a rodearlo con el mejor talento disponible para cumplir la promesa de su dueño, Steve Cohen, de convertir al equipo en una potencia constante de la MLB. El objetivo principal: Kyle Schwarber.

El poderoso bateador zurdo se encuentra en la agencia libre y se perfila como la pieza perfecta para inyectar una dosis adicional de poder a la alineación neoyorquina, creando un dúo ofensivo temible junto a Soto.

La posible contratación de Schwarber es un movimiento que encaja perfectamente en la estrategia de los Mets. El equipo necesita un slugger consistente, capaz de castigar la pelota y de sumar una gran cantidad de home runs, algo en lo que el pelotero se especializa.

Kyle Schwarber la máxima figura de los Phillies. Crédito: AP

La gran ventaja de Schwarber es su capacidad para proteger a Juan Soto en la alineación. Al contar con dos bates zurdos de élite, los pitchers rivales enfrentarían un dilema constante, obligándolos a lanzarles pitcheos más retadores, lo que incrementaría la producción ofensiva de todo el equipo.

Schwarber, agente libre de gran interés

Los Mets ya gastaron $765 millones de dólares en contratar a Juan Soto la pasada temporada. Pero si quieren potenciar esta inversión, deberán volver a hacer un gran movimiento la próxima campaña.

Schwarber se perfila a ser de los agentes libres más buscados para 2026. El zurdo despachó 56 cuadrangulares e impulsó 132 carrera en 2025, por lo que será pretendido por más de una franquicia.

El toletero de 32 años podría aspirar un contrato por cuatro temporadas a cambio de $90 millones de dólares. Algo que podría estar dentro del presupuesto de los Mets.

La disponibilidad de un talento como Schwarber en el mercado libre le da a Cohen la oportunidad de enviar un mensaje contundente al resto de la liga sobre la seriedad de su proyecto. El fichaje de este slugger podría ser el catalizador para que los Mets se consoliden como uno de los equipos más temidos de la Liga Nacional en 2026.

