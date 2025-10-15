Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del miércoles, 15 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos cada día que dan a los participantes la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si quieres participar en sus sorteos o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, continúa para obtener más información.

Revisa a continuación los resultados de hoy miércoles, 15 de octubre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio ideal. A continuación, te traemos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 15 de octubre

Loto Más: 09

Super Más: 02

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 15 de octubre

Los números ganadores son: 56 09 95

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 15 de octubre

Los números ganadores son: 03 29 69 53 79 02 57 41 71 42 73 67 50 15 36 25 75 23 52 74

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 15 de octubre

Los números ganadores son: 07 13 20 22 24

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 15 de octubre

Los números ganadores son: 41 47 33

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, tendrás que comprar un boleto en cualquiera de los lugares de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que debes escoger antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Tras la selección de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar cuidadosamente. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos reciben premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo diariamente en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, puesto que otorga a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, obtendrás el premio mayor.

También puedes ganar premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Además, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El Loto Pool consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan acertado cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se realiza todos los días a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

