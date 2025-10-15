Sujeto se declara culpable de provocar incendio en casa del gobernador de Pensilvania

El hombre que provocó un incendio en la residencia del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, en Harrisburgs mientras él y su familia dormían en la casa, se declaró culpable de intento de asesinato y otros cargos.

Cody Balmer, de 38 años, se declaró culpable de 22 cargos de incendio provocado, incendio provocado agravado, robo, asalto agravado a Shapiro, 21 cargos de imprudencia temeraria y terrorismo.

Fue sentenciado a condenas de 25 a 50 años de cárcel.

El gobernador y la primera dama de Pensilvania, Lori Shapiro, presentaron declaraciones sobre el impacto que tuvieron antes de que el fiscal de distrito del condado de Dauphin, Fran Chardo, llegara a un acuerdo de culpabilidad.

“He cargado conmigo con un enorme sentimiento de culpa. Culpa de que hacer este trabajo que tanto amo ha puesto en riesgo la vida de nuestros hijos. Ha sido realmente duro”, explicó Shapiro en una rueda de prensa.

Elogió a Chardo por lograr una “verdadera responsabilidad” y apuntó que los actos de violencia política deben enfrentar consecuencias.

Balmer entró a la vivienda del gobernador el 13 de abril y lanzo bombas molotov para incendiar el comedor, horas después de que Shapiro organizara un seder de Pésaj con sus amigos y familiares, dijo la policía.

Las autoridades dijeron que Balmer les confesó que habría golpeado al demócrata con un martillo si lo hubiese encontrado. Shapiro y su familia evacuaron rápidamente la residencia y resultaron ilesos, informó Axios.

El acusado, quien llamó al 911 para reportar el incendio, mencionó en la llamada que estaba motiva a atacar la residencia del gobernador de Pensilvania, que es judío, es un “monstruo” por respaldar la guerra de Israel en Gaza.

La madre de Balmer dijo a AP News que su hijo sufre de esquizofrenia y trastorno bipolar y que trató de conseguirle ayuda días antes de que perpetrara el ataque.

Los funcionarios dijeron que no tenían evidencias suficientes de que el sujeto fuera una amenaza para sí mismo o para otros como para internarlo contra su voluntad.

Por otro lado, Shapiro ha enfrentado críticas por sus opiniones sobre la guerra en Gaza. Había denunciado a las universidades por no garantizar la seguridad de los alumnos en medio de las protestas propalestinas en 2024.

El gobernador expresó que nadie debería aceptar la violencia política como algo normal.

“Creo que es importante que en estos tiempos de creciente violencia política ninguno de nosotros se vuelva insensible a ella”.

