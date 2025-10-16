5 trucos para que la carga de tu teléfono dure más del doble

Aunque los fabricantes han mejorado la capacidad y velocidad de carga en los teléfonos más avanzados, el uso diario termina por desgastarlas, lo cual es inevitable con el tiempo. Por tal motivo, expertos sugieren aplicar algunos ajustes que pueden extender la carga de la batería, incluso para que dure el doble.

Se trata de funciones o “trucos” rápidos que puedes activar (o desactivar) en tu teléfono, provocando que la carga de la batería se vea menos comprometida y no recurras tan pronto a cargarla.

5 trucos para que la carga de batería de tu teléfono dure mucho más

1. Desactiva notificaciones y conexiones innecesarias

Las notificaciones constantes no solo distraen, también consumen energía de forma silenciosa. Cada alerta, vibración o luz de pantalla activa procesos que restan minutos valiosos.

Lo mejor es desactivar las notificaciones menos importantes o activar el Modo No molestar. También conviene apagar conexiones como Bluetooth, WiFi o GPS cuando no las estás usando: mantenerlas encendidas implica un gasto continuo de energía.

2. Quita los sonidos y la vibración del teclado

Cada vez que escribes y el móvil vibra o suena, la batería trabaja más. Desactivar estos efectos no afectará tu experiencia de uso, pero sí puede sumar horas de autonomía al final del día.

3. Mantén activo el modo oscuro

El modo oscuro no solo reduce la fatiga visual, también disminuye el consumo de energía, sobre todo en pantallas OLED o AMOLED. Cuantos menos píxeles iluminados, menos esfuerzo realiza el teléfono.

4. Usa el modo ahorro, incluso con batería completa

El modo ahorro no tiene que ser una medida de emergencia. Puedes activarlo en cualquier momento y el sistema ajustará automáticamente la velocidad del procesador, las animaciones y la actividad en segundo plano, extendiendo así la vida útil de la batería sin que notes grandes diferencias en el rendimiento.

5. Reduce la tasa de refresco

Algunos dispositivos permiten ajustar la tasa de refresco de la pantalla. Pasar de 120 Hz a 60 Hz hará que las transiciones sean algo menos fluidas, pero el ahorro energético es notable. No todos los dispositivos ofrecen esta opción, aunque si el tuyo lo hace, vale la pena aprovecharla.