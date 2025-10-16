Anthony Volpe se opera el hombro y podría perderse el inicio de la temporada 2026 con los Yankees

El campocorto de los New York Yankees Anthony Volpe fue operado para reparar un desgarro parcial en el labrum del hombro izquierdo, según confirmaron varios reportes como el de ESPN, lo que compromete su disponibilidad para el inicio de la temporada 2026.

La noticia fue reportada en primer lugar por el New York Post, mientras que se espera que los Yankees emitan una confirmación oficial durante la conferencia de prensa de fin de temporada, programada para este jueves con la presencia del gerente general Brian Cashman y el mánager Aaron Boone.

Volpe fue intervenido el martes por el Dr. Chris Ahmad, médico del equipo, apenas una semana después del cierre de una campaña marcada por las lesiones y la irregularidad.

El infielder, de 24 años, sufrió molestias en el hombro desde principios de mayo y, aunque recibió dos inyecciones de cortisona (una en julio y otra en septiembre), la dolencia terminó agravándose.

Los tiempos de recuperación tras una reparación de labrum suelen oscilar entre cuatro y seis meses, aunque dependerá del progreso del jugador.

La temporada 2025 de Volpe estuvo lejos de las expectativas. A pesar de haber ganado el Guante de Oro en 2023, el neoyorquino cometió 19 errores, cifra que lo ubicó entre los tres jugadores con más fallas defensivas en las Grandes Ligas. En ofensiva, bateó apenas .212 con un OPS de .663, y en la postemporada se fue de 26-5 con 16 ponches.

