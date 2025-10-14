Lanzador dominicano Emmanuel Clase sería expulsado permanentemente de MLB por apuestas ilegales

Tras nuevas acusaciones de apuestas deportivas ilegales, el cerrador dominicano Emmanuel Clase de los Cleveland Guardians se encuentra al borde de la expulsión definitiva de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

El lanzador dominicano fue puesto en licencia administrativa sin goce de sueldo a finales de julio, mientras la oficina de MLB investigaba presuntas actividades de juego.

Sin embargo, las sospechas se han intensificado en las últimas horas tras un reporte del periodista Héctor Gómez, quien aseguró que existen “pruebas claras e irrefutables” de apuestas.

“Emmanuel Clase nunca volverá a lanzar en las Grandes Ligas. Ha surgido evidencia clara e irrefutable de apuestas”, publicó Gómez en su cuenta de X (antes Twitter).

Investigado por apuestas en MLB

Clase, originario de la República Dominicana, debutó en 2019 con los Rangers de Texas antes de ser traspasado a los Guardianes de Cleveland en 2020.

Desde 2021 asumió el rol de cerrador y se consolidó como uno de los mejores relevistas del béisbol, logrando más de 40 salvamentos durante tres temporadas consecutivas (2022-2024) y liderando la Liga Americana en ese departamento en los tres años.

En 2023 firmó una campaña histórica con 47 salvamentos y una efectividad de 0.61, terminando tercero en la votación del Premio Cy Young entre los relevistas.

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémica. En 2020 fue suspendido 80 partidos tras dar positivo por una sustancia prohibida, perdiéndose toda la temporada acortada por la pandemia.

Una investigación que involucra a otro lanzador

El caso de Clase no es aislado. En julio, tanto él como su compañero Luis Ortiz, abridor de los Guardianes, fueron colocados en licencia remunerada no disciplinaria mientras la MLB investigaba posibles apuestas ilegales.

De acuerdo con reportes, una empresa de integridad de apuestas detectó movimientos sospechosos en el primer lanzamiento de entradas específicas durante juegos en los que Ortiz participó. Poco después, Clase también fue incluido en la investigación, la cual está siendo supervisada por la Comisión de Control de Casinos de Ohio.

En agosto, MLB anunció la extensión indefinida de ambas licencias, señal de que el caso continuaba en revisión.

