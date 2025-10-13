window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Calendario de los MLB Playoffs 2025: fechas, horarios y dónde ver el camino a la Serie Mundial

El béisbol de las Grandes Ligas entra en su etapa más emocionante del año, donde cada lanzamiento y cada carrera pueden marcar la diferencia

Shohei Ohtani, de los Dodgers, calienta durante la práctica de bateo antes del Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles el domingo 12 de octubre de 2025 en Milwaukee.

Shohei Ohtani, de los Dodgers, calienta durante la práctica de bateo antes del Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles el domingo 12 de octubre de 2025 en Milwaukee. Crédito: Ashley Landis | AP

Por  Humberto Viera

La postemporada de las Grandes Ligas 2025 continúa su curso con las Series de Campeonato de la Liga Americana y Nacional, mientras los equipos sueñan con alcanzar la Serie Mundial, que comenzará a finales de octubre.

Los Seattle Mariners, Toronto Blue Jays, Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers buscan abrirse paso hacia el Clásico de Otoño, en una fase final que se jugará entre el 12 de octubre y el 1 de noviembre.

Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS): Blue Jays vs. Mariners

  • Juego 1: domingo 12 de octubre — 8:03 p.m. ET en Toronto
  • Juego 2: lunes 13 de octubre — 5:03 p.m. ET en Toronto
  • Juego 3: miércoles 15 de octubre — 8:08 p.m. ET en Seattle
  • Juego 4: jueves 16 de octubre — 8:33 p.m. ET en Seattle
  • Juego 5: viernes 17 de octubre — 6:08 p.m. ET en Seattle*
  • Juego 6: domingo 19 de octubre — 8:03 p.m. ET en Toronto*
  • Juego 7: lunes 20 de octubre — 8:08 p.m. ET en Toronto*

(*Si es necesario)

Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS): Brewers vs. Dodgers

  • Juego 1: lunes 13 de octubre — 8:08 p.m. ET en Milwaukee
  • Juego 2: martes 14 de octubre — 8:08 p.m. ET en Milwaukee
  • Juego 3: jueves 16 de octubre — 6:08 p.m. ET en Los Ángeles
  • Juego 4: viernes 17 de octubre — 8:38 p.m. ET en Los Ángeles
  • Juego 5: sábado 18 de octubre — 8:08 p.m. ET en Los Ángeles*
  • Juego 6: lunes 20 de octubre — 5:08 p.m. ET en Milwaukee*
  • Juego 7: martes 21 de octubre — 8:08 p.m. ET en Milwaukee*

(*Si es necesario)

Serie Mundial 2025

El Clásico de Otoño comenzará el viernes 24 de octubre y, si se requiere el máximo de partidos, concluirá el sábado 1 de noviembre. El campeón de la Liga Americana abrirá la serie en casa.

Con esta agenda, el béisbol entra en su etapa más emocionante del año, donde cada lanzamiento y cada carrera pueden marcar la diferencia entre avanzar al siguiente nivel o ver el sueño de octubre desvanecerse.

Dónde ver los playoffs de la MLB 2025

  • Canales de televisión: Fox | FS1 | TBS
  • Transmisión en vivo: Fubo | DirecTV

Fox posee los derechos de transmisión de los playoffs de la Liga Americana, con partidos que se podrán ver a través de Fox y FS1. Por su parte, TBS será el canal encargado de emitir los playoffs de la Liga Nacional. Por otro lado, la Serie Mundial 2025 se transmitirá exclusivamente por Fox.

