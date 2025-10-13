Calendario de los MLB Playoffs 2025: fechas, horarios y dónde ver el camino a la Serie Mundial

La postemporada de las Grandes Ligas 2025 continúa su curso con las Series de Campeonato de la Liga Americana y Nacional, mientras los equipos sueñan con alcanzar la Serie Mundial, que comenzará a finales de octubre.

Los Seattle Mariners, Toronto Blue Jays, Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers buscan abrirse paso hacia el Clásico de Otoño, en una fase final que se jugará entre el 12 de octubre y el 1 de noviembre.

Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS): Blue Jays vs. Mariners

Juego 1: domingo 12 de octubre — 8:03 p.m. ET en Toronto

Juego 2: lunes 13 de octubre — 5:03 p.m. ET en Toronto

Juego 3: miércoles 15 de octubre — 8:08 p.m. ET en Seattle

Juego 4: jueves 16 de octubre — 8:33 p.m. ET en Seattle

Juego 5: viernes 17 de octubre — 6:08 p.m. ET en Seattle*

Juego 6: domingo 19 de octubre — 8:03 p.m. ET en Toronto*

Juego 7: lunes 20 de octubre — 8:08 p.m. ET en Toronto*

(*Si es necesario)

Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS): Brewers vs. Dodgers

Juego 1: lunes 13 de octubre — 8:08 p.m. ET en Milwaukee

Juego 2: martes 14 de octubre — 8:08 p.m. ET en Milwaukee

Juego 3: jueves 16 de octubre — 6:08 p.m. ET en Los Ángeles

Juego 4: viernes 17 de octubre — 8:38 p.m. ET en Los Ángeles

Juego 5: sábado 18 de octubre — 8:08 p.m. ET en Los Ángeles*

Juego 6: lunes 20 de octubre — 5:08 p.m. ET en Milwaukee*

Juego 7: martes 21 de octubre — 8:08 p.m. ET en Milwaukee*

(*Si es necesario)

Serie Mundial 2025

El Clásico de Otoño comenzará el viernes 24 de octubre y, si se requiere el máximo de partidos, concluirá el sábado 1 de noviembre. El campeón de la Liga Americana abrirá la serie en casa.

Con esta agenda, el béisbol entra en su etapa más emocionante del año, donde cada lanzamiento y cada carrera pueden marcar la diferencia entre avanzar al siguiente nivel o ver el sueño de octubre desvanecerse.

Dónde ver los playoffs de la MLB 2025

Canales de televisión: Fox | FS1 | TBS

Transmisión en vivo: Fubo | DirecTV

Fox posee los derechos de transmisión de los playoffs de la Liga Americana, con partidos que se podrán ver a través de Fox y FS1. Por su parte, TBS será el canal encargado de emitir los playoffs de la Liga Nacional. Por otro lado, la Serie Mundial 2025 se transmitirá exclusivamente por Fox.

