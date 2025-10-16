ICE está deteniendo a estadounidenses, ¿por qué? (podcast)

Hay al menos 15 casos recientes de ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus operativos a nivel nacional y la mayoría de esas personas son de origen latino, según un reporte de America’s Voice.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

America’s Voice documentó al menos 15 casos de estadounidenses atrapados por agentes migratorios, de los cuales al menos ocho son de origen latino.

“Esta administración está dejando cada vez más claro con sus acciones que el ‘enemigo interno’ somos nosotros: estadounidenses comunes, trabajadores”, dijo Vanesa Cárdenas, presidenta de esa organización. “Los ciudadanos estadounidenses están siendo atrapados en la cruzada de deportación masiva. Cuando agentes federales de inmigración armados y enmascarados operan sin rendir cuentas, nadie está a salvo”.

El reporte integra los casos de Leo García Venegas, un trabajador de la construcción detenido en dos ocasiones en Alabama.

También el de Rodrick Johnson, arrestado en Chicago, Illinois, junto con Isaiah Johnson y cuatro niños ciudadanos estadounidenses.

Se cita el arresto de Cary López Alvarado, quien tiene nueve meses de embarazo y fue hospitalizada después de que ICE la detuviera en su casa en Hawthorne, California.

Maribel Hasting, asesora de America’s Voice, explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” cómo ICE está operando bajo un perfil racial al cuestionar o detener a estadounidenses latinos.

>> ¿Qué argumentos ha usado ICE para detener a estadounidenses?

>> ¿Es legal que ICE detenga a estadounidenses?

>> ¿Por qué hay preocupación de un perfil racial contra latinos?

