Desde el arribo de Trump al menos 462,000 mexicanos han perdido empleo en Estados Unidos (podcast)

Un reporte indica que 462,072 trabajadores mexicanos o de ascendencia mexicana han dejado formar parte de la fuerza laboral en Estados Unidos desde la llegada del presidente Donald Trump, debido a varios motivos, incluidos el miedo a las deportaciones.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

El dato fue revelado en un reciente reporte del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el cual indica que la pérdida de empleo ha tenido efecto en la remuneración media anual para trabajadores de origen mexicano, ya que bajó $1,128 dólares con respecto a junio.

La mayor caída de los empleos se refleja en el bimestre julio-agosto, indica el reporte, aunque el retroceso comenzó desde inicios del 2025.

“Las cifras del mercado laboral de Estados Unidos muestran que en el bimestre julio-agosto de 2025, se debilitó de manera significativa el empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes”, dice el reporte.

Esos cambios se pueden a deber a diversos aspectos, incluidas las políticas migratorias del presidente Trump.

“La coincidencia de esa fuerte caída del empleo con una disminución de sus remuneraciones sugiere que el factor dominante de dicha evolución ha sido una menor demanda por sus servicios laborales, más que el efecto combinado de las deportaciones de trabajadores indocumentados y la ausencia o asistencia irregular de algunos de ellos a sus puestos laborales ante el temor a ser detenidos y deportados”, reconoce el análisis.

Jesús Cervantes, director de Estadísticas Económicas y Coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del CEMLA y uno de los autores del reporte, ofrece detalles en el podcast ‘El Diario Sin Límites’.

Entre otros hallazgos, Cervantes indica que las industrias de la construcción y la hostelería son los más afectados.

>> Además de inmigración, ¿qué otras causas contribuyen a la pérdida del empleo entre mexicanos?

>> ¿Cómo la pérdida de empleo afecta a las distintas industrias?

>> ¿Quiénes son más afectados por pérdidas de empleos: hombres o mujeres?

