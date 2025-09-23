Latinos perderían más trabajos por la Inteligencia Artificial y otros datos revela el Latino Data Hub (podcast)

A dos años de su lanzamiento, el Latino Data Hub hizo varias actualizaciones a sus bases de datos sobre la población hispana o latina en los Estados Unidos, la cual revela que los latinos son el grupo que lideraría la pérdida de empleos debido a la automatización o la Inteligencia Artificial.

El Instituto de Política y Política Latina de UCLA (UCLA LPPI), del que forma parte del Latino Data Hub, publicó la actualización 2025, ampliando la capacidad de la plataforma para analizar y visualizar las condiciones que configuran la vida de los latinos en Estados Unidos.

La actualización incorpora los datos más recientes de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, en inglés) de 2023, junto con nuevos datos administrativos, además de responde a los comentarios de los usuarios con actualizaciones clave.

Los cambios incluyen nuevos datos sobre indicadores educativos, como nuevas métricas para estudiantes de inglés de K-12 (número y porcentaje) y tasas de graduación de la escuela secundaria.

El nuevo Indicador de Riesgo de Automatización, basado en información del Departamento de Salud de Los Ángeles (LDH), que cuenta con una medición pionera que identifica a los trabajadores latinos empleados en ocupaciones con mayor riesgo de automatización para ayudar a las comunidades, legisladores y defensores a anticipar y responder este fenómeno.

“En un entorno donde el acceso a los datos federales es cada vez más difícil, es vital que herramientas públicas como la nuestra sigan democratizando la información y protegiendo la visibilidad de las comunidades latinas”, expuso Rodrigo Domínguez-Villegas, director del Latino Data Center y director de investigación de LPPI.

Domínguez-Villegas ofreció detalles de las actualizaciones en el podcast ‘El Diario Sin Límites’, donde reveló que los puertorriqueños son el grupo que más reporta discapacidad, un indicador que el Latino Data Hub integró.

El experto reveló que el 29% de los trabajadores latinos tienen el riesgo de perder sus trabajos por la automatización, seguido por las pernas de raza negra con 25%.

