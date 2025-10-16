Jueza exige que agentes de ICE en Chicago usen cámaras corporales tras enfrentamientos con personas

Una jueza federal pide que los oficiales de inmigración que están en Chicago debe utilizar cámaras corporales. La decisión la tomó luego de ver los enfrentamientos que se han dado entre los agentes y los manifestantes en las calles de la ciudad.

“Todos los agentes que participan en la Operación Midway Blitz deben usar cámaras corporales y deben estar encendidas“, comentó la magistrada.

La jueza federal de distrito Sara Ellis dijo que estaba “un poco sorprendida” después de ver imágenes de televisión de enfrentamientos callejeros que involucraron gases lacrimógenos durante una ofensiva migratoria por parte de la administración del presidente Donald Trump.

“Vivo en Chicago por si no se han dado cuenta, Y no soy ciega, ¿verdad?”, expresó la jueza Ellis, reportó The Associated Press.

La orden también involucra a la Patrulla Fronteriza

La orden también es para los oficiales de la Patrulla Fronteriza, quienes usaron gas lacrimógeno después de que una multitud presuntamente comenzara a lanzar objetos en su contra.

Asimismo, la magistrada emitió una orden judicial en la que prohibía a los miembros del Servicio de Inmigración y Aduanas usar la fuerza contra periodistas y manifestantes que no son una amenaza.

El abogado del Departamento de Seguridad Nacional, Sean Skedzieiewski, indicó que implementar un programa de cámaras corporales para ICE sería “un desafío” debido al cierre del gobierno federal, publicó el noticiero ABC7.

Las cámaras proporcionarán evidencia

Desde septiembre los agentes de ICE han arrestado a más de mil inmigrantes. Y apuntó que las cámaras proporcionarían evidencia que respaldaría la forma en que los agentes manejan los enfrentamientos con los manifestantes.

The New York Times destacó que, la jueza Ellis citaría al director de la oficina local de ICE en Chicago para comparecer el próximo lunes.

El gobernador JB Pritzker elogió el fallo de la jueza y dijo que las declaraciones del gobierno sobre arrestos y otros incidentes en Chicago a menudo han sido inexactas.

Con información de The Associated Press

