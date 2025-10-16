La Granja VIP: Alfredo Adame revela los arreglitos que se ha hecho en el rostro

La Granja VIP es el nuevo reality en el que participan figuras como Alfredo Adame, quien se ha convertido en un experto en este formato, solo que ahora está en condiciones campestres y se le ha visto con una actitud más relajada.

Dentro de este programa, el actor mexicano ha tenido algunos momentos virales y otros para orientar a la gente sobre el cuidado de la imagen, pues ha hablado de los trucos que tiene para mantener un cutis perfecto.

En una conversación con varios de sus compañeros, el Golden Boy, como también es conocido, afirmó que se hizo un tratamiento con silicio orgánico, ácido hialurónico y se puso unos hilos tensores.

Los retoques de Alfredo Adame

“Me hicieron también un perfilamiento mandibular, la lipopapada y luego el ácido hialurónico y todo este rollo”, comentó sobre otros procedimientos a los que se sometió hace poco.

Alfredo Adame se hizo además un endolifting, que consiste en insertar una fina fibra óptica láser bajo la piel, que por calor produce una quemadura interna en la papada y además produce un efecto de licuado de las células grasas.

“A los tres meses se empieza a crear colágeno y la cara te queda nueva”, indicó el famoso.

Alfredo Adame confesó que también se ha puesto un poco de bótox, pero no ha sido su prioridad.

El endolifting fue el procedimiento que más recomendó por los resultados que da. “Yo ya traía la piel al 100, pero vino el tratamiento este y en un año me quitaron 100 de encima”, sostuvo.

Kim Shantal, quien habló con el mexicano, indicó que al popularizarse estas prácticas ha ayudado a que muchas personas no aparenten su edad.

La Bea también habló sobre el tema y se sorprendió con la gran cantidad de opciones que hay para mejorar la apariencia del rostro.