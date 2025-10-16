Más marcas de canela molida contaminadas con plomo: Actualización de la FDA

La canela es una especia muy apreciada en la cocina, y su uso se incrementa en la temporada de otoño y en Navidad por el sutil aroma que impregna las preparaciones. Sin embargo, este ingrediente debe ser revisado, ya que desde agosto de 2024 hasta la fecha, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha retirado del mercado o alertado sobre la retirada de 16 marcas.

La FDA ha actualizado repetidamente en varias oportunidades una alerta de salud pública debido a la detección de niveles tóxicos/elevados de plomo en diversos productos de canela molida que se venden al por menor.

Se trata de canela molida, de diferentes marcas, que tiene el riesgo de contaminación con plomo. Un metal pesado que al ser consumido por tiempo prolongando puede tener efectos neurotóxicos y ser peligroso para la salud humana, especialmente en niños.

La lista de productos contaminados incluye las marcas: Roshni, HAETAE, Durra, Esposa sabia (Wise Wife), Jiva Organics, Supermarca, Asli, El Chilar, Marcum, SWAD, Tradición Suprema (Supreme Tradition), Compañía Indillor Oriental, Sabor ALB (ALB Flavor), Shahzada, Clase de especias (Spice Class) y La Frontera.

La más reciente actualización publicada en el sitio oficial de la FDA revela que el 10 de octubre se incluyeron las marcas de canela molida de HAETAE y Roshni. El 8 de octubre también se incluyeron Durra y Wise Wife.

Cómo identificar las marcas de canela retiradas del mercado

Desde el inicio de la investigación en agosto de 2024, FDA continúa revisando las muestras de canela molida recolectadas en minoristas para detectar y reportar niveles elevados de plomo. A continuaci´n las 16 marcas de canela retiradas del mercado:

Supermarca

Concentración de Plomo (ppm): 7.68 y 6.60

Distribuidor/Minorista: IHA Beverage, CA (Retiro Voluntario); Supermercado asiático, AR.

El Chilar

Concentración de Plomo (ppm): 7.01 y 3.75

Distribuidor/Minorista: El Chilar HF, LLC (Retiro Ampliado); Mercado El Torito.

HAETAE

Concentración de Plomo (ppm): 4.60

Distribuidor/Minorista: Haitai Inc. EE. UU.

Sabor ALB

Concentración de Plomo (ppm): 3.93

Distribuidor/Minorista: ALB-USA Enterprises Inc., NY; Eurogrocery.

SWAD

Concentración de Plomo (ppm): 2.89

Distribuidor/Minorista: Raja Foods LLC; Hermanos Patel.

La Frontera

Concentración de Plomo (ppm): 2.66

Distribuidor/Minorista: Importaciones de La Frontera; Frutas Y Abarrotes Mexico, Inc.

Wise Wife

Concentración de Plomo (ppm): 2.49

Distribuidor/Minorista: SLR Food Distribution, Inc. (Distribuido en NJ, NY, FL, MD, MN, OK, OH).

Durra

Concentración de Plomo (ppm): 2.44

Distribuidor/Minorista: EUREKA INC. EE. UU. (Distribuido en California y Michigan).

Supreme Tradition

Concentración de Plomo (ppm): 2.37

Distribuidor/Minorista: Greenbrier International, Inc.; Dollar Tree.

Asli

Concentración de Plomo (ppm): 2.32

Distribuidor/Minorista: Sands Impex Inc.; Mercado global de A&Y.

Jiva Organics

Concentración de Plomo (ppm): 2.29

Distribuidor/Minorista: El mundo picante de EE. UU.

Roshni

Concentración de Plomo (ppm): 2.268

Distribuidor/Minorista: Singh Trading Inc. (Roshni Foods).

Compañía Indillor Oriental

Concentración de Plomo (ppm): 2.23

Distribuidor/Minorista: MAMTAKIM, Inc.; Eurogrocery.

Marcum

Concentración de Plomo (ppm): 2.22 y 2.14

Distribuidor/Minorista: Moran Foods, LLC; Tiendas de alimentos Save-A-Lot, Ltd.

Spice Class

Concentración de Plomo (ppm): 2.04

Distribuidor/Minorista: American Spices LLC, NY; Mundo de peces.

Shahzada

Concentración de Plomo (ppm): 2.03

Distribuidor/Minorista: Advance Food International, Inc.; Supermercado Premium.

¿Cuáles son los síntomas y riesgos crónicos de la contaminación con plomo?

Aunque la FDA advierte que la exposición a niveles muy bajos de plomo durante un corto período podría no generar ningún síntoma aparente. Se considera riesgoso cuando supera 1 parte por millón (ppm). Las marcas retiradas del mercado superaron los límites establecidos.

La exposición crónica al plomo, que puede afectar prácticamente a todos los sistemas corporales, dependiendo de la cantidad, la duración de la exposición y de la edad y el peso corporal de la persona afectada.

En adultos puede llegar a generar disfunción renal, hipertensión y efectos neurocognitivos. Frecuentemente, el único signo de exposición puede ser un aumento en los niveles de plomo en la sangre. Mientras que en niños, la exposición prolongada (semanas o meses) a una cantidad suficiente de plomo puede causar daños permanentes en el sistema nervioso central. Los riesgos a largo plazo incluyen defectos del desarrollo, trastornos del aprendizaje y otros graves problemas de salud.

Sigue leyendo: