FDA amplía la lista de canela molida con altos niveles de plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció una nueva actualización de las marcas de canela con alto contendido de plomo de un retiro que inició en marzo de 2024. Esta es la tercera actualización e incluye una nueva marca.

El retiro de las marcas de canela en polvo se inició luego que se detectara que la especia era la principal responsable de elevar los niveles de plomo de purés de manzana para bebés. Tras los resultados, la FDA emitió alertas el 6 de marzo de 2024 y el 25 de julio de 2024.

Sobre este caso hay tres actualizaciones recientes desde agosto de 2024 hasta la fecha, producto de en curso sobre la canela contaminada con plomo. A continuación el detalle de las actualizaciones:

12 de septiembre de 2025: Una nueva marca de canela fue agregada a la lista de productos con altos niveles de plomo: la canela molida orgánica Jiva a la lista de productos con niveles elevados de plomo. El anuncio se hace luego que las pruebas realizadas por la agencia dieran que este producto puede ser peligroso.

1 de noviembre de 2024: A finales del año pasado, la FDA incluyó la canela molida Super Brand, luego de que pruebas realizadas por el Departamento de Salud de Arkansas confirmaran que también contenía altos niveles de plomo.

30 de agosto de 2024: La marca de canela molida Asli fue agregada a la lista. Esta marca fue identificada a través de las pruebas que los socios estatales de la FDA han estado realizando.

Lista actualizada de canela molida con altos niveles de plomo

Se considera altos niveles de plomo cuando supera 1 parte por millón (ppm) en las especias. A continuación, un resumen de los productos de canela con detalles clave para identificarlos.

Retiro de Canela Molida de la Marca Spice Class

Distribuidor: American Spices LLC, NY.

Marca: Spice Class.

Minorista: Mundo de peces.

Nivel de Plomo: 2.04 ppm.

Retiro de Canela Oriental Company

Distribuidor: MAMTAKIM, Inc., NJ.

Marca: Oriental Company.

Minorista: Eurogrocery.

Lote: L1803231.

Nivel de Plomo: 2.23 ppm.

Retiro de Canela en Polvo Jiva Organics

Distribuidor: IHA Beverage, CA.

Marca: Jiva Organics.

Minorista: El mundo picante de EE. UU..

Lote: A F-CINP/822.

Nivel de Plomo: 2.29 ppm.

Retiro de Canela en Polvo Asli

Distribuidor: Sands Impex Inc., IL.

Marca: Asli.

Minoristas: Supermercado asiático (AR) y A&Y Global Market (MO).

Nivel de Plomo: 7.68 ppm y 6.60 ppm.

Retiro de Canela Molida El Chilar

Distribuidor: El Chilar HF, LLC., FL.

Marca: El Chilar.

Minorista: Mercado El Torito.

Lotes: D181EX0624 y E054EX0225.

Nivel de Plomo: 3.75 ppm y 7.01 ppm.

Retiro de Canela Molida Marcum & Supreme Tradition

Distribuidor: Colonna Brothers, Inc.

Marca: Marcum & Supreme Tradition.

Minoristas: Save-A-Lot y Dollar Tree.

Lotes y fechas de caducidad:

Marcum: “Consumir preferentemente antes del: 12/05/25 12 D8” (Misuri) y “12/05/25 12 D11” (Virginia).

Supreme Tradition: “10A11, Consumir preferentemente antes del: 06/10/25” (California).

Nivel de Plomo: 2.22 ppm, 2.14 ppm, y 2.37 ppm.

Retiro de Canela en Polvo SWAD

Distribuidor: Raja Foods LLC, IL.

Marca: SWAD.

Minorista: Hermanos Patel.

Lote: KX28223.

Nivel de Plomo: 2.89 ppm.

Retiro de Canela Molida de la Marca Shahzada

Distribuidor: Advance Food International, Inc.

Marca: Shahzada.

Minorista: Supermercado Premium.

Nivel de Plomo: 2.03 ppm.

Retiro de Canela Molida La Frontera

Distribuidor: Importaciones de La Frontera.

Marca: La Frontera.

Minorista: Frutas Y Abarrotes Mexico, Inc..

Nivel de Plomo: 2.66 ppm.

¿Cuáles son los límites de plomo de la canela?

La FDA investiga la canela con altos niveles del plomo distribuida en varias partes del país. Crédito: Shutterstock

Para que una especia sea considerada con altos niveles de plomo debe superar 1 parte por millón (ppm). Tal como ocurrió con las marcas retiradas del mercado por la FDA.

El consumo de canela con altos niveles de plomo de manera continua puede generar que este metal pesado de acumule en el cuerpo, poniendo en riesgo la salud. Este riesgo aumenta cuando se trata de niños y mujeres embarazadas.

Entre los daños más graves por la acumulación de plomo en el organismo destaca daños en desarrollo cerebral y nervioso en el caso de los niños. Mientras que en adultos puede causar daño renal, hipertensión y problemas reproductivos.

Una de las preguntas que saltan a la mente es cómo la canela puede contener niveles de plomo, y es que esta puede absorberlo de un suelo contaminado, sobre todo en zonas industriales. Otro factor común de contaminación se debe a que puede estar en contacto con equipos contaminados durante el procesamiento.

También puede ocurrir que se le añada plomo para adulterar el peso, lo que genera una contaminación del producto.

