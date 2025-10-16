window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Néstor Lorenzo evalúa el rendimiento de Colombia de cara al Mundial 2026

El estratega argentino analizó el desempeño de su equipo y ha ofrecido un balance detallado tras la reciente doble fecha FIFA

Néstor Lorenzo se prepara para disputar el Mundial con Colombia.

Avatar de Alfredo Echenique Lugo

Por  Alfredo Echenique Lugo

La Selección Colombia cerró su última ventana de amistosos con un balance positivo, y su entrenador, Néstor Lorenzo, ha tomado la palabra para hacer una revisión pública del estado actual del equipo.

El técnico argentino se mostró satisfecho con el rendimiento individual y colectivo, aunque dejó claro que la lista final de convocados para la Copa del Mundo aún no está completamente definida. Lorenzo aprovechó la oportunidad para destacar la seriedad y el compromiso con que los jugadores han asumido esta etapa de preparación crucial.

El estratega analizó los resultados y el juego desplegado por la Tricolor en los recientes compromisos internacionales. Según Lorenzo, estos partidos sirvieron para probar variantes y afianzar la idea de juego que busca implementar.

“Hemos dado un paso adelante, creo que estamos por buen camino. Esta doble fecha nos sirvió muchísimo para ver a los jugadores en distintas situaciones y la respuesta ha sido buena,” afirmó Lorenzo, manifestando su satisfacción con la evolución del equipo.

El entrenador también resaltó la actitud de la plantilla y la atmósfera de trabajo que se ha generado en torno a la selección: “El grupo está unido, la entrega ha sido total. Eso es lo más importante en esta etapa,” añadió el timonel.

La lista del Mundial: “Aún hay que trabajar”

Respecto a la conformación de la nómina final que viajará a la máxima cita, Lorenzo se mostró prudente. Aunque tiene una base clara de jugadores, insistió en que el rendimiento constante y el trabajo diario seguirán siendo la vara para medir quién asegura su cupo.

Al ser consultado sobre si ya tenía definida la lista de jugadores, Lorenzo fue categórico, dejando un mensaje a toda la plantilla: “No, la lista no está hecha. Falta tiempo y aún hay que trabajar mucho. Hay un grupo grande de futbolistas que están siendo seguidos, y el que mantenga el nivel y se lo gane en su club y en las convocatorias, estará,” sentenció el entrenador, incentivando a sus dirigidos a no bajar el ritmo.

El balance de Lorenzo reafirma la ruta de trabajo de Colombia y mantiene la ilusión del país de cara a un Mundial donde el equipo buscará ser protagonista.

