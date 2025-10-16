Néstor Lorenzo evalúa el rendimiento de Colombia de cara al Mundial 2026

La Selección Colombia cerró su última ventana de amistosos con un balance positivo, y su entrenador, Néstor Lorenzo, ha tomado la palabra para hacer una revisión pública del estado actual del equipo.

El técnico argentino se mostró satisfecho con el rendimiento individual y colectivo, aunque dejó claro que la lista final de convocados para la Copa del Mundo aún no está completamente definida. Lorenzo aprovechó la oportunidad para destacar la seriedad y el compromiso con que los jugadores han asumido esta etapa de preparación crucial.

El estratega analizó los resultados y el juego desplegado por la Tricolor en los recientes compromisos internacionales. Según Lorenzo, estos partidos sirvieron para probar variantes y afianzar la idea de juego que busca implementar.

“Hemos dado un paso adelante, creo que estamos por buen camino. Esta doble fecha nos sirvió muchísimo para ver a los jugadores en distintas situaciones y la respuesta ha sido buena,” afirmó Lorenzo, manifestando su satisfacción con la evolución del equipo.

El entrenador también resaltó la actitud de la plantilla y la atmósfera de trabajo que se ha generado en torno a la selección: “El grupo está unido, la entrega ha sido total. Eso es lo más importante en esta etapa,” añadió el timonel.

La lista del Mundial: “Aún hay que trabajar”

Respecto a la conformación de la nómina final que viajará a la máxima cita, Lorenzo se mostró prudente. Aunque tiene una base clara de jugadores, insistió en que el rendimiento constante y el trabajo diario seguirán siendo la vara para medir quién asegura su cupo.

Al ser consultado sobre si ya tenía definida la lista de jugadores, Lorenzo fue categórico, dejando un mensaje a toda la plantilla: “No, la lista no está hecha. Falta tiempo y aún hay que trabajar mucho. Hay un grupo grande de futbolistas que están siendo seguidos, y el que mantenga el nivel y se lo gane en su club y en las convocatorias, estará,” sentenció el entrenador, incentivando a sus dirigidos a no bajar el ritmo.

El balance de Lorenzo reafirma la ruta de trabajo de Colombia y mantiene la ilusión del país de cara a un Mundial donde el equipo buscará ser protagonista.

