Yankees: Aaron Judge evita la operación por tirón en el codo derecho en la temporada baja

Los New York Yankees recibieron noticias mixtas tras el cierre de la temporada. Su estrella Aaron Judge no necesitará cirugía en el codo derecho, aunque su lanzamiento estuvo limitado desde julio por una lesión en el tendón flexor.

Aaron Boone, manager de los New York Yankees, detalló que Judge se sometió a una resonancia magnética tras el final de la campaña y determinaron que no era necesario una cirugía.

El Juez sufrió la lesión a mitad de julio que lo alejó varias semanas de los Yankees. Luego estuvo limitado como bateador designado, pero terminó la campaña en el jardín derecho.

“Judge no irá a cirugía, se sometió a una resonancia magnética después de la temporada. Tiene que seguir trabajando en los músculos de flexor y terminó la campaña haciéndolo muy bien. No se necesitarán cirugías”, explicó Boone.

El dirigente de los Bombarderos del Bronx aclaró que hará un tipo de rehabilitación y fortalecimiento en su codo, pero que terminó la campaña en un buen estado físico.

Aaron Judge will not require offseason surgery on his elbow pic.twitter.com/mvxRP5dhcK — Yankees Videos (@snyyankees) October 16, 2025

Carlos Rodón si va al quirófano

El zurdo Carlos Rodón fue intervenido por el Dr. Neal ElAttrache para retirar cuerpos sueltos del codo izquierdo y limar un espolón óseo. Tendrá ocho semanas sin lanzar, lo que retrasará su inicio de temporada algunas semanas, según Boone.

Por su parte, Anthony Volpe fue operado el martes por el Dr. Christopher Ahmad para reparar el labrum del hombro izquierdo. Boone informó que Volpe podrá comenzar a batear en cuatro meses, aunque no podrá lanzarse ni bucear por pelotas durante seis meses, por lo que podría perderse el Opening Day 2026.

El mánager también confirmó que Giancarlo Stanton no requerirá cirugía en los codos, y anunció cambios en el cuerpo técnico: Mike Harkey (coach de bullpen), Travis Chapman (coach de primera base e infield) y Pat Roessler (asistente de bateo) no regresarán en 2026.

