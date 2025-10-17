30 organizaciones urgen a Mike Johnson a juramentar a representante demócrata Adelita Grijalva

LOS ÁNGELES – Una coalición de 30 organizaciones, en su mayoría latinas, urgió este jueves al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, a juramentar en su cargo a la demócrata Adelita Grijalva, recién elegida para ocupar un escaño en el Congreso en Washington.

En una carta, las organizaciones advirtieron de que la demora en la juramentación de Grijalva representa “una obstrucción deliberada” para que unos 800,000 electores del Séptimo Distrito congresional de Arizona, de mayoría latina, sean representados.

El pedido de las organizaciones se une al del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y al Caucus de Mujeres Demócratas que han presionado al líder de la Cámara para que permita a la demócrata posesionarse.

Grijalva, la primera mujer latina electa para representar Arizona en el Congreso de los EEUU, tiene cerca de tres semanas esperando tomar posesión de su puesto, después de una abrumadora victoria en una elección especial donde obtuvo cerca del 70 % de los votos a su favor.

Johnson ha dicho que Grijalva, elegida el pasado 23 de septiembre, prestará juramento una vez que finalice el cierre del gobierno, que hoy llegó a su día 16.

Inicialmente, el republicano había argumentado que esperaba la certificación de su victoria, emitida ya por la Secretaria de Estado de Arizona.

“Esta demora no es procesal, es intencional”, dijo Grijalva en una conferencia de prensa este miércoles rodeada de importantes figuras demócratas en el Congreso estadounidense.

El voto de Grijalva forzaría una votación en el pleno sobre si se debe exigir a la Administración del presidente Donald Trump que publique los archivos de Epstein.

“Está haciendo todo lo posible para proteger a esta administración de la rendición de cuentas. Eso no es liderazgo, es obstrucción”, acusó la hispana, que reemplaza en el cargo a su padre, el congresista Raúl Grijalva, que murió en marzo pasado de cáncer.

Por su parte, la fiscal general de Arizona, la demócrata Kris Mayes, amenazó este martes a Johnson con emprender acciones legales por el retraso.

“Ya es hora de que Mike Johnson deje de jugarretas políticas y asigne el puesto a Adelita Grijalba sin demora”, la fiscal, al anunciar que envió una misiva al líder republicano exigiendo que juramente a la demócrata.

En ese sentido, el presidente del CHC, Adriano Espaillat, dijo este miércoles que seguirán presionando para lograr que Grijalva asuma su cargo.

