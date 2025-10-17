Adolescente baleado en la cabeza en hogar en Queens, Nueva York: 6 arrestados

Jonathan Adams, adolescente de 18, años recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) la mañana de ayer.

Se escuchó un disparo dentro de la vivienda unifamiliar ubicada en la Avenida 108, cerca de la Calle 173, en South Jamaica, alrededor de las 10:45 a.m. del jueves, detalló Daily News. Los agentes de la Policía de Nueva York que acudieron al lugar detuvieron a seis personas que se encontraban dentro de la vivienda para interrogarlas.

El personal de emergencias médicas trasladó a Adams al Hospital Jamaica, donde falleció poco después. La víctima no vivía allí, sino cerca de la Calle 228 y el Bulevar Linden en Laurelton, a unas 3 millas (5 kilómetros) de donde recibió el disparo, según la policía. No está claro el motivo del crimen ni se han anunciado cargos contra ninguno de los detenidos.

El Departamento de Edificios (DOB) de la ciudad estaba investigando denuncias de que la vivienda unifamiliar había sido convertida ilegalmente en varios apartamentos, según los registros municipales.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. A principios de ese mes tres hombres murieron baleados en la cabeza en un lapso de apenas 10 horas en Nueva York: uno en una calle en El Bronx y dos primos en un hogar en Queens.

El mes pasado Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.