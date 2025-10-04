Racha mortal de 10 horas en Nueva York: dos hombres baleados en hogar en Queens y otro en calle de El Bronx

Al menos tres hombres murieron baleados en la cabeza ayer en un lapso de apenas 10 horas en Nueva York: uno en una calle en El Bronx y dos primos en un hogar en Queens.

Alrededor de las 11:45 p.m. del viernes, dos parientes fueron encontrados con disparos en la cabeza dentro de una vivienda unifamiliar en 116th Rd. cerca de 155th St. en South Jamaica. Según la Policía de Nueva York, un hombre de 41 años baleó a su primo menor y luego a sí mismo en un aparente homicidio-suicidio.

Fueron encontrados después de que los vecinos llamaran al 911 para reportar un tiroteo. Los servicios de emergencia encontraron a un hombre de 37 años muerto en el lugar. Su primo mayor, quien se cree que fue el pistolero, falleció tras ser trasladado de urgencia al Jamaica Hospital.

Se recuperó un arma de fuego dentro de la vivienda, cerca de las víctimas. No está claro el motivo del crimen y los nombres de las dos víctimas no fueron revelados de inmediato, reportó Daily News.

Horas antes Samir Palacios recibió un disparo mortal en la cabeza en una calle de El Bronx a plena luz del día, alrededor de la 1:15 p.m. del viernes.

Los agentes encontraron al hombre de 35 años inconsciente con una herida de bala en la cabeza frente a 1420 Stebbins Ave. cerca de East 170th St , a una cuadra de Crotona Park. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero no pudieron salvarlo, señaló PIX11 News.

Testigos dijeron que el pistolero primero entró a una tienda de comestibles cercana en Boston Rd. antes de salir y girar en la esquina hacia Stebbins Ave., donde le disparó a Palacios a quemarropa, detalló Daily News. El occiso vivía en el barrio Castle Hill, a unas pocas millas de donde lo mataron.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. La semana pasada Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.

En tanto, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El jueves un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo y luego provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC). El miércoles un gran jurado presentó una acusación formal contra Lorenz Kraus, el hombre que confesó ante las cámaras de TV haber asesinado a sus padres en su hogar en Albany, capital de Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda