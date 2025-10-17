Francisca, presentadora de Despierta América, muestra el cuarto de su hija Rafaella

Francisca, presentadora del programa Despierta América, subió a su canal de YouTube un video en el que se vio cómo es el cuarto de Rafaella, su tercera hija y la primera niña que tiene.

Apostando a la cercanía con su público, al que le muestra muchos detalles de su vida, la dominicana-estadounidense decidió subir este contenido para que sus seguidores vieran los detalles de la habitación.

“¿Quieren ver la habitación de Rafaella? ¿Es eso? Bueno, está bien, adelante”, indicó.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 explicó que por ahora no está terminada, debido a varias cosas que pasaron en el camino.

“Esperé tanto por tener una niña que yo quería poner rosado y rosado y eso es lo que yo quería hacer”, afirmó.

Francisca dijo que no está tan preocupada por terminarla debido a que solo la usa para cambiar a la niña. “Esta mamá que está aquí, está durmiendo con sus muchachos en la cama. Es como agridulce, porque a veces es chévere porque están ahí, pero también están entre la mamá y el esposo”, afirmó.

En el video, la presentadora de TV mostró varios de los muebles que tiene y la decoración con objetos que le dan un toque tierno a esta recámara.

En el recorrido mostró además la bañera que usa para asear y cambiar a la bebé. “Esto es una maravilla, yo no sé por qué no la había encontrado con mis otros niños, pero la verdad la estoy disfrutando mucho con Rafaella”, explicó acerca de cómo esto le ha facilitado muchas cosas.

Los usuarios reaccionaron a esta publicación de Francisca con mensajes como: “Me encanta que eres una madre tradicional, normal. Rosado, para niñas, azul para niños. Está hermosísimo el cuarto de la princesita. Que crezca saludable y bendecida”, “Francisca eso es vivir y no agobiarse tanto, lo único que debiste aprovechar que no estabas trabajando, para dejar todo bien terminado, porque cuando empieces a trabajar tu tiempo no será igual”.

