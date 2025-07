Francisca reaparece tras ausentarse de ‘Despierta América’ en la recta final de su embarazo

La conductora de ‘Despierta América’ Francisca estuvo ausente durante varios días del programa de Univision y sus seguidores se preocuparon al enterarse de que la dominicana había sido ingresada al hospital. Francisca està embarazada de su tercer hijo con el empresario italiano Francesco Zampogna.

Su compañero de programa anunció que Francisca había tenido que acudir al hospital, aunque no ahondó en detalles ni especificó por qué la exreina de belleza tuvo que ser ingresada. “Nuestra Fran esta madrugada informó que se tuvo que ir al hospital. Dios la cuide, la bendiga, la ampare, la proteja”, compartió Raúl González.

Debido al avanzado embarazo de Francisca, se especuló que la bebé que espera, que lleva por nombre Rafaella, ya habría nacido. Incluso González se sumó a esta especulación. “¿Será que nacerá Raffaella hoy? Vamos a estar muy atentos”, dijo.

Este viernes la querida conductora publicó una selfie desde el espejo mostrando su panza de embarazo y dejando claro que por el momento no había entrado en labor de parto. “Embarazada aún”, escribió Francisca en la foto.

Francisca está embarazada de una niña y ya tiene dos hijos varones, Gennaro y Franco, fruto de su matrimonio con Francesco Zampogna. La ex Nuestra Belleza Latina anunció el pasado febrero, en una transmisión de ‘Despierta América’ , el sexo de su bebé. Se trata de una niña que llevará por nombre Rafaella.

La conductora se mostró feliz por la llegada de una niña a su familia y confesó que ya se había acostumbrado a la idea de ser madre solo de varones. “¡Yo me siento feliz! Inmensamente en verdad. Yo pensé que me quedaría como mamá de niños. Ya me había hecho la idea. Nunca tuve expectativas porque no quería decepcionarme pero Dios nos la mandó”, añadió.

Por el momento no se ha anunciado la fecha del parto de Francisca, pero seguramente la conductora compartirá parte de este increíble momento con sus seguidores a través de sus redes sociales y en ‘Despierta América’.

