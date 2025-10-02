Francisca muestra cómo es su vida luego del nacimiento de Rafaella 

La presentadora de televisión Francisca, conocida por participar en el programa Despierta América, de la cadena Univision, subió a su canal de YouTube parte de cómo ha sido su vida luego del nacimiento de su niña Rafaella.

En el video, la conductora dijo que no ha sido fácil, pero ha logrado uno de sus grandes sueños. “Me siento bien porque salió la niña, sabes, como el sueño”, le dijo a su estilista, quien la ayudaba con su imagen para una sesión de fotos con la revista Hola!, un material que publicaron hace poco.

La dominicana reconoció también que le costó asumir que sí había logrado tener una niña, pues sentía que era muy difícil luego de tener a Gennaro y Franco.

Además, indicó que tener tres hijos tan seguidos es de temer. “No te da chance para nada, pasas de un niño a otro y yo soy un tipo de mamá que quiero estar en todo”, indicó.

En este video se vio también cómo la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 elegía la ropa para su bebé y para ella en estas fotos.

Además, mostró cómo es parte de su convivencia con su esposo Francesco Zampogna y sus hijos.

El público de Francisca reaccionó a este nuevo contenido con mensajes como: “Francisca está bendecida, dos hijos y una hija, una casa bonita, un esposo amoroso y un buen trabajo. Pero mucho cuidado Francisca porque hay gente muy envidiosa. Que Dios bendiga su hogar y familia”, “Hola Francisca, felicidades por tus tres hijos, muchas bendiciones para ti y tu familia hermosa que Dios te dio. Eres para mí un ser humano muy especial, porque tienes lo mejor que te hace especial para mí, lo buena hija que eres y una excelente madre. Muchas bendiciones, una vez más, para tu bella familia”.

