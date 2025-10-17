Luigi Mangione: defensa acusa al gobierno de Trump de manipular caso para fines políticos

Los abogados de Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, denunciaron que la administración del presidente Donald Trump estaría utilizando al joven como “peón político” y afectando su derecho a un juicio justo.

Así lo indicaron en una carta presentada el viernes ante el tribunal federal de Nueva York, según reseñó NBC News.

Mangione, de 27 años, enfrenta cargos federales por acoso, asesinato con arma de fuego y delitos relacionados con armas. La fiscalía sostiene que fue el responsable de disparar fatalmente a Thompson, de 50 años, en el centro de Manhattan en diciembre pasado.

Las imágenes de seguridad mostraban a un hombre enmascarado que habría sido identificado como Mangione, detenido días después en un McDonald’s de Pensilvania tras una intensa persecución interestatal.

En el documento judicial, los abogados de Mangione —Marc y Karen Agnifilo— argumentaron que las declaraciones públicas del gobierno federal, incluidas publicaciones en redes sociales y comentarios de funcionarios de alto nivel, han comprometido gravemente la imparcialidad del proceso.

“Luigi Mangione está luchando por su vida”

“El señor Mangione está luchando por su vida frente al poder del Gobierno de Estados Unidos, que lo usa activa y persistentemente como instrumento para promover su agenda política”, escribieron los defensores, citados por NBC News.

Según el medio, la defensa se refiere a declaraciones del propio Donald Trump en Fox News el 18 de septiembre, cuando el presidente afirmó que Mangione “le disparó a alguien por la espalda”, y calificó el hecho de “una enfermedad que debe ser investigada”.

Poco después, una cuenta oficial vinculada a la Casa Blanca republicó ese fragmento, lo que —según los abogados— amplificó el prejuicio público contra su cliente.

La defensa señaló además que el subdirector de asuntos públicos del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, compartió el video apoyando las palabras de Trump.

Tras estas denuncias, fiscales federales aseguraron que ordenaron la eliminación de las publicaciones en cuanto tuvieron conocimiento de ellas y aclararon que los funcionarios involucrados no forman parte del equipo que lleva el caso, de acuerdo con el medio.

Sin embargo, los abogados alegan que la situación se agrava debido a las declaraciones de la fiscal general Pam Bondi, quien en abril dijo en Fox News que “si alguna vez hubo un caso merecedor de la pena de muerte, este es uno”, en referencia directa a Mangione.

Ese mismo mes, Bondi instruyó formalmente a los fiscales a solicitar la pena capital.

“La fiscal general está directamente asociada con el caso, ya que es la única autoridad en el Departamento de Justicia con poder para autorizar la pena de muerte”, sostuvieron los Agnifilo, citados por EFE.

La administración Trump ha generado un “daño irreparable”

La defensa insiste en que estos comentarios han generado un “daño irreparable” a la presunción de inocencia de su cliente, que podría enfrentar a un jurado predispuesto y políticamente conservador, más inclinado a apoyar la pena capital.

De acuerdo con la agencia española, los abogados también señalaron supuestas conexiones entre la administración Trump y UnitedHealth, la compañía que dirigía la víctima.

Mencionaron reportes del Wall Street Journal sobre reuniones entre ejecutivos de la aseguradora y funcionarios del Departamento de Justicia, y denunciaron que la empresa habría “duplicado sus esfuerzos de cabildeo” tras la muerte de Thompson.

“La viabilidad financiera de UnitedHealth depende de mantener la narrativa de que el señor Mangione es el villano, en lugar de examinar las prácticas empresariales de la compañía”, afirmaron los defensores, según NBC News.

Por ello, solicitaron a la jueza Margaret Garnett que ordene revelar documentos y comunicaciones que prueben la posible coordinación entre la aseguradora, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.

Luigi Mangione se ha declarado no culpable de todos los cargos federales y estatales que enfrenta tanto en Nueva York como en Pensilvania. En septiembre, un juez neoyorquino desestimó los cargos por terrorismo que pesaban sobre él al considerar que las pruebas presentadas eran “legalmente insuficientes”.

