Popeyes: El pavo cajún regresa para ponerle sazón a la cena de Acción de Gracias

Popeyes trae de vuelta para el Día de Acción de Gracias el pavo estilo cajún, que vienen pre-sazonados, pre-cocidos y congelados con un promedio entre 5 a 6 kilos ideal para facilitar “desestresarse” y tener el platillo tradicional para disfrutar en familia.

El producto de Popeyes busca facilitar las labores de la cocina a los clientes que se ahorrarán el tiempo de elegir, descongelar y sazonar el pavo, que viene listo, y con las instrucciones para una cocción segura.

La marca advierte a los consumidores hagan los pedidos a tiempo para evitar que se agoten y puedan disfrutar del pavo, el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias.

¿Cuándo cuesta un pavo cajún de Popeyes?

Los precios de los pavos cajún de Popeyes van entre $54,99 para recoger en el restaurante y $99 para pedidos de entrega realizados a través de popeyes.com/turkeys, este precio impuesto, envío y manipulación. Con esta opción de pavo pueden cenar 8 y 12 personas, de acuerdo tamaño.

Otros complementos adicionales para la cena que ofrece Popeyes son macarrones con queso caseros, puré de papas con salsa cajún y galletas de suero de leche.

¿Cómo preparar el pavo de Popeyes?

Popeyes publica en su sitio web unas recomendaciones básicas para el manejo del pavo cajún que se deben tener en cuenta a la hora de planificar la Cena de Acción de Gracias, para garantizar que el platillo esté listo para el 27 de noviembre.

Por medidas de seguridad alimentaria y para evitar que se contamine el producto, descongele el pavo en un recipiente hermético. Evite descongelar a ambiente.

Una vez descongelado, si no se va a consumir inmediatamente se debe guardar a 4°C o 40°F. No se debe congelar el pavo una vez descongelado.

Métodos de Descongelación:

Refrigerador: Descongele el pavo durante 72 horas en el refrigerador. Una vez descongelado, debe calentarse y consumirse en un plazo de 3 días.

Agua fría corriente: Llene un recipiente con agua fría (menos de 21 °C o 70 °F. Deje correr agua fría (menos de 21 °C o 70 °F sobre el pavo. El grifo debe estar completamente abierto, sin gotear.

Es importante que el pavo esté completamente sumergido y bajo el chorro de agua durante todo el proceso. Ninguna parte del pavo debe superar los 4 °C o 40°F durante la descongelación.

Instrucciones de Calentamiento:

Se debe precalentar un horno convencional a 190 °C o 375°F.

1.- Retire todo el empaque y reserve los jugos.

2.- Coloque el pavo sobre una rejilla en una bandeja grande para asar y vierta los jugos en la bandeja.

3.- Cubra bien con papel de aluminio, sellando los bordes.

4.- Caliente en la rejilla inferior durante 1,5 horas.

5.- Retire el papel aluminio y continúe calentando por 30 minutos, o hasta que la temperatura interna alcance los 60 °C o 140 °F. Se recomienda medir la temperatura con un termómetro para carne insertado en la parte más gruesa de la pechuga (sin tocar el hueso) y en varios puntos del exterior del pavo.

6.- Deje reposar al menos 20 minutos antes de servirlo.

Puede guardar la grasa de la bandeja para la salsa si lo desea.

