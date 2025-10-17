Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del viernes, 17 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos diarios que brindan a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o sencillamente quieres estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo los resultados de hoy viernes, 17 de octubre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar idóneo. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 17 de octubre

Los números ganadores son: 78 86 85

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 17 de octubre

Los números ganadores son: 10 58 35 80 33 01 23 40 68 53 69 22 39 65 54 34 75 19 08 47

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 17 de octubre

Los números ganadores son: 05 13 20 24 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 17 de octubre

Los números ganadores son: 18 13 14

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, debes adquirir un boleto en uno de los puntos de venta autorizados. Cada boleto cuenta con una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes hacer la cantidad de jugadas que desees.

Una vez que hayas seleccionado tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar cuidadosamente. Si ganas un premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para conseguir premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarte el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo cada día en distintos momentos del día. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, que ofrece a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, obtendrás el premio mayor.

También puedes lograr premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El sorteo consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria