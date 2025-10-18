Clima de hoy en Chicago, Illinois para este sábado 18 de octubre

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Es por eso que aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 18 de octubre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 88 durante la primera mitad de la jornada y del 99 durante la noche. Además, Asimismo, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:06 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:05 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá más nubes que claros con probabilidad de alguna llovizna. La temperatura máxima estimada será de 61 grados Fahrenheit (16ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 46 (8 grados Celsius).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima