Director deportivo del Inter termina con los rumores del posible fichaje de Neymar: “Eso es una tontería”

Habían cobrado mucha fuerza los rumores sobre un posible regreso del astro brasileño Neymar a Europa y en particular a la Serie A con el Inter de Milán.

Pero esta posibilidad fue descartada de plano por Piero Ausilio, director deportivo del Inter, que negó cualquier tipo de negociación o interés por el delantero brasileño, calificando tales versiones como infundadas y carentes de fundamento.

El nombre de Neymar había sido vinculado tanto al Nápoles como al Inter de Milán, según reportes que circularon recientemente y que sugerían un posible retorno del futbolista al continente europeo.

Sin embargo, Piero Ausilio fue contundente al desmentir estas informaciones en una entrevista con Corriere dello Sport, donde afirmó: “¿Neymar? Eso es una tontería. Nunca había oído hablar de él para fichar por el Inter y jamás nos lo ofrecieron. Son solo tonterías”, dejando claro que el club no ha considerado su fichaje en ningún momento.

Neymar durante su primera convocatoria con el Santos. Crédito: Guilherme Dionizio | EFE

Solo rumores de la prensa

El directivo del Inter también cuestionó la verosimilitud de los rumores sobre movimientos de mercado en esta etapa de la temporada, al señalar en la misma entrevista: “¿De verdad alguien cree que, tras un mes y medio de competición, ya hay clubes negociando fichajes para enero? Es fantasía pura”.

De este modo, Ausilio buscó disipar cualquier especulación sobre la llegada de Neymar al club neroazzurro, en un contexto en el que el jugador brasileño busca opciones para regresar a Europa y así prepararse de cara al Mundial de 2026.

Actualmente, Neymar milita en el Santos, equipo con el que tiene contrato hasta dentro de pocos meses y para el que no se prevé una renovación. Esta situación coloca al exdelantero del Barcelona y del París Saint Germain en una posición incierta respecto a su futuro profesional.

El futbolista atraviesa su tercera lesión desde su llegada al club brasileño en enero y se espera que pueda volver a las canchas en noviembre, un mes decisivo para el Santos, que lucha por evitar el descenso en el campeonato brasileño y cuenta con solo tres puntos de ventaja sobre los puestos de segunda categoría.

