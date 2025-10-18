FC Barcelona venció al Girona con agónico gol del uruguayo Ronald Araujo

El FC Barcelona logró un triunfo agónico 2-1 ante Girona en el Estadio Olímpico de Montjuïc, por la novena fecha de LaLiga 2025/2026, gracias a un gol de Ronald Araujo en los minutos finales del encuentro.

Barcelona es líder de momento de LaLiga con 22 puntos, seguido por Real Madrid con 21, pero los blancos tienen un partido menos, jugarán este domingo ante Getafe.

Flick sorprendió con su XI inicial incluyendo a Lamine Yamal, quien regresó tras varias semanas de baja por molestias físicas. Marcus Rashford acompañó por la izquierda, mientras que el canterano Tony Fernández fue otra novedad del once. Frenkie de Jong se estrenó como mediapunta, y Fermín López aguardó su oportunidad desde el banco, al igual que Araujo.

Encuentro muy peleado

El primer gol llegó a los 13 minutos: Pedri, tras combinar con Lamine Yamal y aprovechar una gran gambeta de Jules Koundé, definió con un toque sutil de zurda ante Paulo Gazzaniga, adelantando al Barcelona. Curiosamente, Pedri, diestro, ha marcado 11 de sus 22 goles en LaLiga con la pierna izquierda.

Girona reaccionó rápidamente: Axel Witsel igualó a los 19 minutos con una chilena espectacular tras un córner y asistencia de cabeza de Arnau, marcando su primer gol con el club catalán.

El resto del encuentro fue intenso. Portu estuvo cerca del segundo para Girona en dos ocasiones, estrellando un disparo en el palo y fallando un mano a mano. Barcelona también generó peligro, con un remate de De Jong y un tiro libre de Rashford que dio en el palo. En el minuto 70, hubo polémica: Rashford recibió un manotazo dentro del área, pero Gil Manzano no cobró penal, ante la protesta de Flick y los jugadores del Barça.

El desenlace llegó en el tiempo de descuento, después de Flick fuese expulsado por protestar por poco tiempo adicionado. Sin embargo, sus dirigidos lograron resolver. Roony Bardghji lanzó un pase preciso a Frenkie de Jong, quien habilitó de primera a Ronald Araujo. El central, ingresado como segundo delantero, definió con clase para darle al Barcelona un triunfo vital, cortar la racha de dos derrotas consecutivas y sumar tres puntos fundamentales en la lucha por la punta de LaLiga.

Felicidad de Araujo

Araujo celebró la victoria con alegría y humildad, ya calmado después de desatarse y quitarse la camiseta ante la grada, en los micrófonos de DAZN: “Feliz por la victoria, era importante sumar tres puntos de cara al próximo partido. Se nos complicó un poco, el Girona plantó cara y jugó muy bien. Pero lo importante es que el equipo demostró carácter y fuerza hasta el final y nos llevamos una victoria muy, muy importante”.

Para Ronald, la victoria reflejó la garra y la valentía del equipo: “Este equipo tiene un poco de todo, puede jugar bien y puede hacer otras cosas, como pelear hasta el final. Lo demostramos el año pasado, esa valentía. Sabíamos que veníamos de dos derrotas duras y con hambre y trabajo sabíamos que podíamos llegar a la victoria en esta victoria importante para la Champions y el clásico”, añadió

Y contó una anécdota divertida: “Todo el mundo sabe que jugaba de delantero de pequeño, si jugase más allí, podría meter muchos más. No, es broma. Sí, me ha preguntado el míster antes si podía jugar arriba. Les dije a los compañeros cuando calentábamos: ‘Si entro, meto gol’. Y todos se rieron. Pero así fue. Muy feliz”. Y más allá de la épica, el uruguayo destacó la importancia del triunfo para lo que viene: “Después de una victoria cambia todo, se puede trabajar mejor. Sabemos que tenemos que seguir creciendo, ajustando detalles, pero esta victoria es importante”.

