Messi se despacha con hat-trick e Inter Miami termina tercero la fase regular de la MLS

El astro argentino Lionel Messi volvió a lucirse en la última fecha de la fase regular de la MLS, donde Inter Miami venció 5-2 en su visita a Nashville y finalizó en el tercer puesto de la Conferencia Este.

Messi, quien fue titular y jugó todo el partido, fue la máxima figura del partido al convertir tres goles y dar una asistencia. El rosarino terminó como goleador de la MLS, con 29 tantos, y se quedó con el premio Botín de Oro.

Con 65 puntos, el equipo floridano concluyó la fase regular en la tercera posición de la Conferencia Este y tendrá al mismo Nashville como rival en la primera ronda de playoffs a partir del 24 de octubre.

Goles de todos los colores

A los 34 minutos, Leo Messi inventó una jugada magnífica: paró la pelota con el pecho, se sacó de encima a tres rivales y remató de zurda entrando a la medialuna del área, para que la pelota se meta junto al palo del arquero Joe Willis.

A los 63 minutos luego de una mano dentro del área de Andy Najar que terminó en la sanción de un penal por parte del árbitro. Messi, con su calma habitual, engañó al arquero y estampó el 2-2. El argentino llegó a los 28 goles, afirmándose como el goleador de la MLS.

A los 82 minutos, el mejor jugador del mundo volvió a sacudir las redes con otra definición precisa de zurda tras una pared combinada con Telasco Segovia. De esta manera, Inter se puso 4-2 en un segundo tiempo arrollador para el elenco de Javier Mascherano.

Pero quedaba tiempo para una joyita más. Messi armó otra gran acción individual, quedó mano a mano con el arquero y le cedió el gol al venezolano Segovia para ponerle el moño al partido: 5-2.

