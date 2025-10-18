Modo MVP: Shohei Ohtani conectó 3 cuadrangulares y lanzó 6 innings en blanco para llevar a Dodgers a la Serie Mundial

Los Angeles Dodgers gracias al japonés Shohei Ohtani consiguieron la barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, tras superar 5-1 a los Milwaukee Brewers para llegar a la Serie Mundial por segundo año consecutivo.

Con el triunfo de esta noche, Dodgers se apunta como candidato a bicampeón de MLB, hazaña que no se logra desde que New York Yankees alcanzaron el nivel de dinastía con el tricampeonato de las temporada 1998, 1999 y 2000.

Los Angeles Dodgers esperan al ganador de la serie de la Liga Americana entre Seattle Mariners y Toronto Blue Jays para conocer a su rival. Seattle tiene ventaja de 3-2 en la serie al mejor de 7 juegos, luego de su triunfo de este viernes.

Por su parte, los Brewers volvieron a quedar corto en el camino a la Serie Mundial, mientras que los Dodgers buscan hacer historia.

Ohtani en modo GOAT

Con 10 ponches en el montículo y tres jonrones que recorrieron un total de 1,342 pies en el plato, Ohtani hizo historia en sus dos roles para los monarcas defensores.

Tras ponchar a tres Brewers en la alta de la primera entrada, Ohtani conectó el primer jonrón de un lanzador para abrir la entrada en la historia de las Grandes Ligas. Conectó un segundo jonrón titánico en la cuarta y un tercer jonrón solitario en la séptima.

El tres veces Jugador Más Valioso (MVP) se convirtió en el duodécimo jugador en conectar tres jonrones en un juego de postemporada y el primero desde que Chris Taylor lo hiciera con los Dodgers en octubre de 2021. El puertorriqueño Kike Hernández también logró la hazaña para los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2017.

Además de su espectacularidad en el plato, Ohtani dominó a los bateadores de Milwaukee durante su segunda apertura como lanzador en postemporada. Permitió solo dos hits y se retiró del montículo ante una ovación que hizo vibrar el estadio después de que los dos primeros bateadores de los Brewers se embasaran en la séptima entrada, pero el relevista Alex Vesia escapó del apuro para mantener intacta la ventaja de 4-0 de los Dodgers.

Ohtani salió rápidamente de su mala racha de bateo en postemporada con un batazo de 446 pies al jardín derecho ante el abridor de los Brewers, José Quintana, para el primer jonrón de un lanzador al abrir la entrada en cualquier juego de Grandes Ligas.

Ohtani se convirtió en el primer lanzador en registrar tres ponches y un jonrón en la misma entrada en la postemporada, y el primero en hacerlo en cualquier juego desde Huáscar Ynoa con Atlanta en 2021, antes de que la Liga Nacional adoptara permanentemente el bateador designado.

El astro japonés siguió con un jonrón de 469 pies tras un cutter bajo y adentro de Chad Patrick en la cuarta entrada. La pelota pareció sobrepasar el techo del pabellón sobre las gradas del centro derecho del Dodger Stadium después de salir de su bate a 116.9 mph.

Eso convirtió a Ohtani en el primer jugador de los Dodgers con dos juegos de múltiples jonrones en una postemporada.

Pitcheo inmaculado de Dodgers

El nombre del juego es pitcheo y la actuación de los abridores de los Dodgers es digna de resaltar, después que los cuatro abridores elegidos por el manager Dave Roberts respondieron con trabajos dignos de su reputación.

Apenas 9 imparables conectaron los bateadores de los Brewers en los primeros tres partidos de la serie. Y este viernes ante Ohtani hasta la cuarta entrada cuando el venezolano Jackson Chourio abrió el inning con un doble de terreno por la esquina del jardín izquierdo.

Aunque después Ohtani se repuso al retirar a los siguientes tres bateadores, incluyendo ponches al venezolano William Contreras y a Jake Bauers.

Blake Snell lanzó 8 innings en el juego 1: 0 carreras, 1 hits, 10 ponches.

Yoshinobu Yamamoto lanzó los 9 innings en el juego 2: 1 carrera, 3 hits, 7 ponches.

Tyler Glasnow lanzó 5.2 innings en el juego 3: 1 carrera, 3 hits, 8 ponches.

Shohei Ohtani lanzó 6 innings en el juego 4: 0 carreras, 2 hits, 10 ponches.

