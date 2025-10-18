Nancy y Rich Kinder formalizan donación del 95% de su fortuna de $11,200 millones, para transformar Houston

Los magnates filántropos de Houston, Nancy y Rich Kinder, anunciaron que cumplirán con una promesa sin precedentes: donarán el 95% de su fortuna, estimada en más de $11,200 millones de dólares, según el rastreador de patrimonio neto en tiempo real mantenido por la revista Forbes, para transformar y embellecer los parques y espacios públicos de la comunidad local, así como promover las artes, la educación y otras causas locales.

En una entrevista con la cadena local ABC13 Houston, el matrimonio reiteró su compromiso con la filantropía, luego de la ceremonia de colocación de la primera piedra para las obras de ampliación del histórico Parque de la Emancipación de Third Ward, que tiene un presupuesto de $18.5 millones de dólares, de los cuales los Kinder aportaron la mayor parte del dinero a través de su Fundación Kinder.

“Creo que a todos nos gustaría dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos”, dijo Rich Kinder. “Hemos sido muy afortunados. Ya sabes, cualquier riqueza que acumules es el resultado de la ayuda de muchas otras personas en el camino. Y desde el principio sentimos que lo correcto era intentar regalar la mayor parte o la totalidad de esa riqueza”.

El proyecto también incluye un nuevo escenario para espectáculos al aire libre y un centro cultural renovado, que complementará la piscina, el área de juegos y el centro recreativo que el parque ha presentado desde su remodelación del 2014. El proyecto deberá estar listo para las celebraciones anuales del Juneteenth del próximo año.

Warren Buffett, a legendary philanthropist, has made a monumental pledge of $6 billion to combat world hunger. His record donation underscores his long-standing belief in the power of wealth to address global challenges. This donation marks a significant shift in how the wealthy… pic.twitter.com/QEQ7ZOAlzG — James Tate (@JamesTate121) September 1, 2025

La promesa cumplida de los Kinder

También recordaron que fueron los primeros firmantes de The Giving Pledge, una iniciativa lanzada por Bill, Melinda French Gates y Warren Buffett en 2010 en la que las personas adineradas firmantes se comprometen públicamente a donar al menos la mitad de su fortuna. Los Kinder fueron todavía más allá, a través de su fundación homónima, que crearon poco después de su boda en 1997.

En 2011, cuando firmaron The Giving Pledge, se comprometieron a donar el 95% de su patrimonio a obras benéficas, ya sea en algún momento de sus vidas o incluso al fallecer.

Hasta el viernes, antes de formalizar su donación, los Kinder eran las personas más ricas de Houston, y sin pesarlo mucho donarán alrededor de $10,000 millones.

Los Kinders también le dijeron al Houston Chronicle que han apoyado a Emancipation Park desde 2012, con el patrocinio de una serie de conciertos Jazzy Sundays que han atraído a miles de personas.

Houston billionaires Nancy and Rich Kinder have largely focused on local causes in their philanthropy, including providing lead funding for a forthcoming $18.5 million expansion of Emancipation… https://t.co/z64P1cMXh5 — Houston Chronicle (@HoustonChron) October 18, 2025

“Nosotros y un par de fundaciones más contribuimos a su éxito, ya que es el corazón del Tercer Distrito y tiene una gran importancia histórica para toda la ciudad”, dijo Rich Kinder. “Es necesario mejorarlo y preservarlo para las generaciones futuras”.

También han promovido el apoyo a los espacios verdes urbanos y la calidad de vida general de Houston:

“Lo primero que hacen los presupuestos de las ciudades es quedarse sin dinero para parques y espacios verdes urbanos, y es por eso que nos hemos concentrado en ello”, dijo Rich Kinder.

Por su parte, Nancy agregó que algunos de los proyectos que han patrocinado tendrán un efecto de largo plazo en Houston para las próximas generaciones.

“Quiero que nuestros nietos estén orgullosos de nosotros, y creo que lo están, y quiero que sepan que eso es lo que esperamos de ellos cuando crezcan”, dijo.

Sigue leyendo:

– Apple lidera el ranking de marcas más valiosas en 2025; Nvidia crece un 116%

– Magnates tecnológicos se deshacen en halagos a Trump, durante su cena en la Casa Blanca

– Nobel de Economía explica su teoría de la ‘destrucción creativa’ para el crecimiento y la innovación