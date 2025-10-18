Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del sábado, 18 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos cada día que brindan a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. Si quieres participar en esta lotería o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Consulta más abajo los resultados de hoy sábado, 18 de octubre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar adecuado. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 18 de octubre

Loto Más: 04

Super Más: 01

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 18 de octubre

Los números ganadores son: 16 36 61

SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 18 de octubre

Los números ganadores son: 69 16 05 57 01 07 75 55 72 47 70 77 54 20 11 42 39 44 66 56

LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 18 de octubre

Los números ganadores son: 05 08 23 28 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 18 de octubre

Los números ganadores son: 44 10 43

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de adquirir un ticket en uno de los sitios de venta autorizados. Cada boleto tendrá una serie de números que tendrás que elegir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás realizar la cantidad de jugadas que desees.

Tras haber elegido tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que tienes que guardar con cuidado. Si ganas, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para conseguir premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para conseguir el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos reciben premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo todos los días a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, puesto que brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El juego consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan elegido cuatro números ganadores se llevan 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra diariamente a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

