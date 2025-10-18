Vinícius Jr. se consolida como élite: es el sexto futbolista con mayores ingresos del planeta, según Forbes

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha cimentado su estatus no solo como una de las figuras deportivas más influyentes, sino también como una de las más rentables del fútbol mundial.

Según el prestigioso ranking anual de la revista Forbes sobre los futbolistas con mayores ingresos, el brasileño se ubica en un destacado sexto lugar. El joven atacante de 25 años entra con fuerza en el top de los que más dinero generan, superando a leyendas y figuras consolidadas del deporte.

Forbes estima que los ingresos totales de Vinícius Júnior para la temporada 2025-2026 ascienden a la impresionante cifra de $60 millones de dólares. Este monto incluye tanto su salario dentro del campo ($40 millones) como sus lucrativos acuerdos de patrocinio y negocios fuera de él ($20 millones).

Vinícius Jr. Crédito: Manu Fernandez | AP

Con este salto económico el brasileño se posiciona justo detrás de Erling Haaland ($80 millones), demostrando que el Top 5 de los jugadores mejor pagados está a su alcance.

El top lo completan Kylian Mbappé en el cuarto lugar, Karim Benzemá en el tercer puesto, Lionel Messi con la medalla de plata y el futbolista con mayores ingresos de la actualidad sigue siendo Cristiano Ronaldo.

Un “paquete completo” de éxito

El ascenso de Vini Jr. a la élite financiera del fútbol no sorprende a su círculo cercano, quienes lo consideran un modelo de éxito integral.

Frederico Pena, CEO de Roc Nation Sports Brasil, la agencia que representa al jugador, destacó la visión de éxito de su estrella:

“Vinicius es un ejemplo completo de éxito: personal, técnico y comercial. Es lo que el mundo del cine y la música llama un ‘paquete completo’, refiriéndose a alguien que tiene todo lo que el público exige.”

Pena también subrayó que el delantero del Madrid combina su talento en el césped con una gran capacidad de influencia fuera de él.

“Ya ha ganado importantes títulos de clubes y ha sido nombrado el mejor del mundo. Es un ejemplo de resiliencia, acción y prestigio social. Lo veremos en un alto nivel sobre el terreno de juego durante al menos una década más, y podemos esperar aún más de él.”

Sigue leyendo:

Cristiano Ronaldo superó por más del doble a Messi como el jugador mejor pagado del mundo en 2025

Así está la enfermería del Barcelona: quiénes llegan al Clásico ante el Real Madrid y quiénes siguen lesionados

