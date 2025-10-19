Cómo activar el “modo Acuario” en tu WhatsApp

¿Quieres que el ícono de WhatsApp de tu celular refleje tu signo del zodíaco? El famoso “modo Acuario” no es una funcionalidad oficial de la aplicación, sino un cambio puramente estético que permite personalizar el logo con un motivo alusivo al signo Acuario. Para lograrlo, se utiliza una app de terceros llamada launcher.

¿Qué es el “modo Acuario” y qué limitaciones tiene?

Bajo este modo, solo se modifica el ícono de WhatsApp (color, forma o diseño), sin afectar ninguna de las funciones internas de la app.

(color, forma o diseño), sin afectar ninguna de las funciones internas de la app. Al tratarse de una personalización externa, no está respaldada por Meta (la empresa desarrolladora de WhatsApp ).

). Para aplicar el cambio, se debe usar un launcher alternativo (por ejemplo, Nova Launcher), que permite editar elementos visuales como el logo de las apps, fondos, iconos, tipografía, etc.

Paso a paso: cómo aplicarlo

Instalar Nova Launcher en tu dispositivo Android. Configurar Nova Launcher como la app predeterminada para tu pantalla de inicio, de modo que los cambios sean aplicables. Conseguir una imagen del logo de WhatsApp con el motivo de Acuario —por ejemplo, con el símbolo del aguador—. Debe estar en formato PNG y fondo transparente. En la pantalla principal, mantener pulsado el ícono de WhatsApp hasta que aparezca un menú flotante, y seleccionar “Editar”. Pulsar sobre el logo, luego elegir “Aplicaciones” → “Fotos” y buscar la imagen que descargaste. Ajustar el tamaño si es necesario y confirmar con “Listo”. Si quieres volver al logo original, basta con desinstalar Nova Launcher desde la Play Store. Esto eliminará los cambios estéticos realizados.

¿Para qué sirve un launcher?

Un launcher es una app que reemplaza o modifica la interfaz de inicio de Android. Permite personalizar varios aspectos visuales del dispositivo como:

La disposición de los íconos

Fondos de pantalla

Widgets

Tamaño y apariencia de los iconos

Cómo se ve el “cuadro de apps”

E incluso ocultar aplicaciones o cambiar estilos visuales para que tu celular parezca de otra marca.

Con Nova Launcher (u otros launchers) no solo puedes cambiar el ícono de WhatsApp, sino transformar casi toda la experiencia visual del dispositivo a tu gusto.