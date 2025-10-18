WhatsApp trabaja en una herramienta que limitará los mensajes a contactos que no responden 

WhatsApp está probando una nueva función que restringirá el número de mensajes que pueden enviarse a contactos que no responden, una medida que busca frenar el envío masivo y mejorar la experiencia de los usuarios. Aunque todavía se encuentra en fase de prueba, la herramienta ya ha comenzado a generar conversación entre usuarios y expertos en tecnología.

De acuerdo con la misma aplicación, la actualización impondrá límites mensuales a las cuentas que envíen mensajes repetidos sin obtener respuesta, una práctica común en cuentas comerciales o de spam.

Una medida para reducir el spam en la plataforma

Según lo emitido por la app de Meta, desde hace meses se están trabajando en mecanismos que refuercen la privacidad y el control de los usuarios frente al exceso de mensajes no deseados.

Asegúrate de mantener tu WhatsApp actualizado, pues de esta manera podrás acceder a más funciones de la app. Crédito: Tada Images | Shutterstock

Esta nueva función busca reducir la cantidad de interacciones unilaterales, cuando alguien envía mensajes sin recibir respuesta, estableciendo un límite que impedirá seguir escribiendo después de cierto punto.

Según los reportes, el sistema distinguirá entre contactos que responden y los que no, de manera que solo los mensajes ignorados contarán dentro del límite mensual. La medida no afectará las conversaciones activas ni las cuentas personales que usen la app de forma habitual.

Cómo funcionará la nueva herramienta de WhatsApp

Aunque Meta aún no ha publicado los detalles técnicos ni el número exacto de mensajes permitidos, fuentes cercanas a la compañía adelantaron que el sistema se implementará primero en cuentas comerciales, donde el abuso del envío masivo es más frecuente. Sin embargo, se espera que también llegue a usuarios comunes si las pruebas resultan positivas.

Los mensajes enviados a contactos sin respuesta serán contabilizados automáticamente y, una vez alcanzado el tope establecido, WhatsApp bloqueará temporalmente la opción de seguir escribiendo a esos destinatarios. Una vez que el usuario responda, el conteo de mensajes volverá a restaurarse.

En fase de prueba, pero con planes de expansión

Por ahora, la función se encuentra en etapa experimental y no está disponible para todos los usuarios. Fuentes citadas por MacRumors indican que las pruebas iniciales se realizan en varios países y que la implementación global dependerá de los resultados y del comportamiento de los usuarios.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de WhatsApp para reforzar sus políticas de seguridad y reducir el spam, luego de que la app alcanzara los 2,000 millones de usuarios activos en todo el mundo. Si la herramienta demuestra ser efectiva, podría convertirse en una de las mayores actualizaciones de la plataforma en materia de control de mensajería.

Continúa leyendo:

IA de WhatsApp puede resumir los mensajes acumulados en chat grupales: paso a paso

Liquid Glass llega a WhatsApp: el diseño de Apple empieza a extenderse a otras apps

YouTube presenta su nueva imagen: una interfaz más limpia y con mayor inmersión





