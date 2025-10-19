Consejos para solicitar tu aumento salarial en un mercado laboral complicado

En un mercado laboral estancado, los expertos sugieren que solicitar un aumento salarial es una estrategia válida. En un entorno con despidos y al por mayor, las empresas valoran a los empleados que asumen más responsabilidades, lo que abre la puerta a la negociación.

En Estados Unidos, la desaceleración en la contratación ha provocado que muchos trabajadores se quedan en sus puestos y desestimen la idea de cambiar en busca de mejores opciones. Además las herramientas de inteligencia artificial revisan cada vez más currículos de los solicitantes. Pero este entorno no justifica que los salarios tengan que estancarse.

Por ello, expertos en carreras profesionales consultados por The Associated Press afirman que no está mal, incluso en una economía inestable, pedir que te paguen lo que vales, ya que un ajuste de sueldo no está descartado ni siquiera en las organizaciones que están reduciendo su plantilla.

“Mucha gente piensa que si su empresa ha despedido a sus empleados, la probabilidad de obtener un aumento es bastante baja”, dijo Jamie Kohn, director sénior del departamento de recursos humanos de la firma de investigación y asesoría empresarial Gartner. “Y eso podría ser cierto, pero la otra forma de verlo es que la empresa ya ha decidido reinvertir en ti manteniéndote en su puesto”.

¿Cuándo es buen momento para preguntar?

Si has asumido mayores responsabilidades en el trabajo y ha recibido buenas evaluaciones de desempeño, o si sabes que tu sueldo es sustancialmente menor que el de personas con niveles de conocimientos y experiencia similares, puede ser el momento adecuado para solicitar un ajuste salarial.

“Saben que estás asumiendo más trabajo, sobre todo si has tenido despidos en tu equipo”, continuó Kohn. “En ese momento, les resulta muy duro perder a un empleado del que ahora dependen mucho más”.

Otra señal es cuando estás trabajando en un segundo empleo para llegar a fin de mes o si tu situación financiera actual está causando angustia y afecta tu desempeño laboral, dijo Rodney Williams, cofundador de SoLo Funds, una plataforma de finanzas comunitarias.

“No tiene nada de malo decir: ‘Necesito mejorar mi situación financiera. Estoy dispuesto a hacer más’”, dijo Williams. “Estoy dispuesto a llegar antes, estoy dispuesto a irme más tarde, estoy dispuesto a ayudar, quizás, y a hacer otras cosas aquí”.

Algunas personas incluso consideran que pedir una mayor remuneración es menos arriesgado que cambiar de trabajo. “Existe la sensación de no querer ser el último en entrar, el primero en salir en un posible despido”, afirmó Kohn.

Conoce tu valor profesional

Antes de empezar a hablar sobre un aumento, primero debes investigar cómo están los salarios actuales: cuánto ganan personas con experiencia comparable en tu sector buscando en sitios web como Glassdoor, donde los propios usuarios declaran sus salarios, o ZipRecruiter, que recopila datos salariales de ofertas de empleo y otras fuentes.

Hace tres años, mucha gente pidió aumentos salariales del 20% debido a la inflación de precios y la alta rotación de personal tras la pandemia, afirmó Kohn. Pero actualmente, las empresas ya no consideran aumentos tan grandes.

“En este momento, creo que se podría decir que vales un 10% más, pero es poco probable que obtengas un aumento salarial del 10% si lo pides”, dijo.

Tu éxito también depende de tus evaluaciones de desempeño recientes. “Si te han asignado responsabilidades adicionales o trabajas en un nivel que podría justificar un ascenso, entonces es justificable que pidas una cantidad mayor”, dijo Kohn.

Comparar notas con colegas

Aunque parezca un tabú, contarles a tus compañeros cuánto ganas y preguntarles si ganan más puede resultar instructivo. Compañeros de confianza con puestos similares son fuentes potenciales. Las personas que fueron contratadas o ascendidas recientemente pueden darte una idea del estado del mercado, afirmó Kohn.

“Puedes decir: ‘Oye, intento asegurarme de que me paguen equitativamente. ¿Ganas más o menos de X dólares?’. Esa es una de mis frases favoritas, y fomenta una conversación sana”, dijo Sam DeMase, experto en carreras profesionales de ZipRecruiter. “A la gente le interesa mucho más hablar de salario de lo que crees”.

También puedes acercarte a personas que dejaron la empresa, quienes pueden estar más dispuestas a comparar cheques de pago que sus colegas actuales, dijo DeMase.

Hoja de logros profesionales

Lleva un registro de tus logros y de los comentarios positivos sobre tu trabajo en un solo documento, llamado ‘hoja de alarde’, explicó DeMase. Si presentas tu solicitud por escrito, enumera esos logros al solicitar un aumento. Incluso si tu solicitud se realiza durante una conversación, puedes usar la lista como tema de conversación.

Incluye cualquier trabajo o responsabilidad que normalmente no formaría parte de tu descripción de puesto. “Los empleadores quieren que los empleados hagan más con menos, por lo que debes documentar todas las formas en que trabajamos fuera de nuestro ámbito laboral”, agregó DeMase.

Haz también un balance de las habilidades o rasgos únicos que aportas al equipo.

“La gente tiende a sobreestimar las alternativas de nuestros empleadores”, dijo Emily Epstein, directora ejecutiva de Oakbay Consulting, quien imparte cursos de negociación en la Universidad de Harvard y la Universidad de California, Berkeley. “Suponemos que podrían contratar a un gran número de personas, pero es posible que aportemos experiencia especializada a nuestros puestos, algo difícil de reemplazar”.

Escoge el momento correcto

No pidas un aumento cuando tu jefe tenga hambre o al final de un día pesado porque lo más probable es que la respuesta sea ‘no’, aconseja Epstein. Si descansa bien y se siente bien, tendrás más probabilidades de éxito, afirmó.

Obtener un aumento es probablemente más fácil en campos como la ciberseguridad, pero sería más complicado en industrias que está perdiendo puestos de trabajo, dijo Epstein.

También considera que esperar el momento perfecto implica el riesgo de perder la oportunidad de defenderse: “Podrías esperar toda la vida a que tu jefe esté bien descansado o tenga muchos recursos”, dijo Epstein. “Así que no esperes eternamente”.

Si tu solicitud es rechazada, puedes sentar una base para una futura negociación. Pregúntale a tu gerente qué te dificulta decir que sí, sugirió Epstein. “¿Será el precedente que sentarías para este puesto, que podría ser difícil de respetar? ¿Será la justicia para las demás personas en mi puesto? ¿Será que ahora mismo la empresa está pasando apuros?”, preguntó.

Pregunta cuándo podrías retomar la conversación y si puedes obtener ese plazo por escrito, dijo DeMase.

