Ex esposa de Daddy Yankee lo acusa de violencia económica

Justo cuando parecía que las tensiones entre Daddy Yankee y su ex esposa Mireddys González habían llegado a un punto de calma, una nueva controversia vuelve a poner al exreguetonero en el centro de la atención pública. Según reportó el diario El Nuevo Día, González presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, en Puerto Rico, en la que acusa al artista de ejercer violencia económica en su contra.

De acuerdo con el documento judicial citado por el medio, Mireddys sostiene que el cantante, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, habría asumido el control total del dinero y de los bienes gananciales obtenidos durante su matrimonio, sin reconocer los derechos económicos que le corresponden.

“Las actuaciones del demandado denotan que, una vez que logró tomar control del efectivo de los bienes gananciales, no reconoce ni da importancia alguna a los derechos que tiene la mujer con la cual logró desarrollar varias empresas familiares de gran valor. Se ha hecho asimismo una campaña mediática con la intención de agotar emocionalmente a la demandante”, señala la querella presentada por los abogados de González.

En el mismo documento, Mireddys solicita que el tribunal ordene a Daddy Yankee el pago de diez millones de dólares, cantidad que, según su versión, representa las ganancias que le corresponderían por su colaboración en diversos negocios familiares desarrollados durante su relación con el intérprete de ‘Gasolina’.

Hasta el momento, ni Daddy Yankee ni sus representantes legales han ofrecido declaraciones públicas sobre el caso. La noticia llega apenas meses después de que el artista anunciara su retiro definitivo de los escenarios, tras culminar su gira ‘La Meta’, con la que se despidió de la música para dedicarse, según dijo entonces, “a servir a Dios”.

