Daddy Yankee aconseja a los nuevos artistas: “Cásense con capitulación”

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee recomendó a los artistas jóvenes “casarse con capitulación de bienes” tras su polémico divorcio con su ex esposa Mireddys González, con quien tuvo un matrimonio de casi 30 años.

Daddy Yankee protagonizó la portada de la revista Billboard En Español. En la entrevista con Layla Cobo el artistas expresó la importancia de que los artistas emergentes estén cada vez más involucrados en el negocio.

“[Hay que] estar muy pendiente a todos los negocios. Ahora como obviamente estoy solo, pues lo tengo que hacer 100%. Por más que tengas abogados, contables, siempre trato de ahora sacar tiempo en la semana para dedicarme. Recae en mí toda la responsabilidad y me siento bien. Siento que he aprendido mucho más. Uno piensa que sabe todo en la música y hay reglas que siguen cambiando […] Hay cosas pequeñas que hay que atender que hacen una gran diferencia”, dijo el cantante.

Daddy Yankee y Mireddys González fueron socios en muchos negocios relacionados con la carrera musical del artista. Tras su divorcio se desató una fuerte batalla legal luego de que Yankee demandó a González y a su hermana de mala gestión y transferencias no autorizadas de las cuentas de las empresas a sus cuentas personales.

En este sentido, el cantante hace una recomendación a los artistas emergentes. “Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación. Porque la música es impredecible”, advierte.

El creador de ‘Talento de Barrio’ habló sobre la importancia de poner límites sanos dentro de cualquier vínculo que se forme en la vida.

“Creo que es bien importante tener claro lo que es el amor propio y crear límites, límites sanos, todo tipo de límites. En todo esto aprendí que uno se sacrifica por muchas personas … que al final del día van a pensar que es una obligación que tú te sacrifiques por ellos. De tanto que tú lo haces, lo normalizas. Y no es así”, dijo.

Daddy Yankee participará a partir del próximo 20 de octubre en el Superstar Q&A en Billboard Latin Music Week 2025, en The Fillmore Miami Beach.

