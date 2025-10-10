Daddy Yankee y Mireddys González llegan a un acuerdo por el uso de sus marcas y nombre artístico

El reguetonero Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González llegaron a un acuerdo legal tras varios meses de disputa en tribunales. Raymond Ayala, nombre real de Daddy Yankee, podrá seguir usando su nombre artístico comercialmente y todas sus marcas.

Según informó el medio de comunicación puertorriqueño El Nuevo Día, el documento firmado por ambas partes indica que González “acuerda, se compromete y se obliga a que, en el futuro, ya sea directa o indirectamente, no tomará ninguna medida destinada a limitar, afectar o impedir que Ramón Ayala Rodríguez utilice las marcas comerciales Daddy Yankee o DY”.

A principios de esta semana Daddy Yankee interpuso una demanda ante un Tribunal Federal de Puerto Rico asegurando que su exesposa buscaba impedir que usara determinadas marcas, incluyendo “Daddy Yankee” y “DY”.

Uno de los abogados de Mireddys González, Roberto Sueiro, aseguró a El Nuevo Día que el conflicto se originó porque el cantante intentó registrar a nivel federal la marca únicamente a nombre de una de las partes, antes de que se disolviera el matrimonio. Sin embargo, aclaró que no se trataba de impedir que Daddy Yankee usara las marcas. “Él (Daddy Yankee) ha estado usando libre y pacíficamente su nombre sin intervención de nadie”, afirmó Sueiro.

Según lo establecido en el acuerdo, González Castellanos reconoce que la propiedad de dichas marcas pertenece exclusivamente a Daddy Yankee.

Aunque en este tema llegaron a un acuerdo, Mireddys González y Daddy Yankee todavía tienen pendiente a nivel estatal tanto la división de bienes tras su divorcio como otros casos relacionados a las corporaciones.

Tras formalizar su divorcio en diciembre de 2024, Daddy Yankee demandó a Mireddys González y a su hermana por mala gestión de dos de sus empresas ‘El Cartel Récords’ y ‘Los Cangris Inc’. El cantante pedía una indemnización de 250 millones de dólares.

Daddy Yankee y Mireddys González tuvieron un matrimonio de casi 30 años y se formalizó su divorcio en diciembre de 2024, antes de los conflictos legales. “Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”, escribió el reguetonero al anunciar la disolución de su matrimonio. en su comunicado compartido en redes sociales.

