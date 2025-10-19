Una alianza ganadora: Lyft, ustedes y la Hispanic Federation

Tanto en esta columna como en nuestros programas de radio, nuestro sitio Web, nuestras páginas en las redes sociales y otros medios de comunicación, les alentamos periódicamente a que ayuden a nuestra Hispanic Federation para que podamos ayudar a la comunidad latina. Una manera de hacerlo es mediante donaciones. No es la única, porque nuestras puertas están abiertas a las y los voluntarios y a muchas otras formas de colaboración. Pero toda contribución en dólares –o en centavos– es importante. Desde inicios de este mes, hay una nueva manera de donar a nuestra federación: usando los servicios de la empresa Lyft. una de las primeras comunidades de viajes compartidos del país.

Las y los usuarios de Lyft pueden contribuir con nuestras causas “redondeando” en centavos el costo del viaje. Y eso se puede hacer fácilmente desde la aplicación de esa empresa en sus teléfonos. Es rápido, es muy poco costoso, pero, sobre todo, es muy útil.

“El pasajero puede programar esas donaciones abriendo su perfil en la app de Lyft, en la pestaña que dice You”, explica Brent Wilkes, Vicepresidente Senior de Desarrollo Institucional de la Hispanic Federation. “Una de las últimas opciones de esa lista es Donate, que aparece junto a un corazón. Y si el pasajero abre esa pestaña verá una serie de organizaciones benéficas. Entre ellas, nuestra Hispanic Federation. Si la elije, Lyft redondeará el costo de la tarifa de cada viaje al dólar siguiente para beneficio de nuestra organización, nuestras causas y nuestro trabajo”.

Desde 2017, cuando Lyft inauguró este programa Round Up & Donate, diversas organizaciones sin fines de lucro han recibido más de 42 millones de dólares, de manera que estamos muy esperanzados en que las personas que usan Lyft y conocen todo lo bueno que hace la Hispanic Federation se sumen a esta campaña.

Nuestra relación con Lyft no es nueva. El año pasado, nuestra federación se alió a esa empresa para ayudar a que latinas y latinos pudieran acudir a los sitios de votación. Aún en las ciudades donde se vota cerca del domicilio y en las que hay buenos sistemas de transporte público, como Nueva York, ir a votar puede presentar dificultades, especialmente para los envejecientes, para quienes tienen discapacidad física y para quienes, por diversas razones, tienen que acudir a las urnas con sus hijos. De allí la importancia de esa colaboración con Lyft.

Round Up & Donate profundiza y prolonga esa colaboración, y les ofrece a todos los usuarios de Lyft la oportunidad de ser parte de todos nuestros esfuerzos por la comunidad latina. Así que les aliento a que programen esa app en sus teléfonos y comiencen ya mismo a colaborar. Piensen que centavo a centavo podemos recaudar millones.

Si están interesados en saber más sobre esta campaña, visiten la página web de Round Up & Donate.

Aprovecho para recordarles que con motivo del Mes de la Herencia Hispana, hasta el 15 de octubre nuestra federación también puede recaudar fondos y recibir sus donaciones gracias a la tienda neoyorquina Macy´s, ya sea contribuyendo en persona en los locales de esa tienda, o a través de su sitio Web.

En nombre de nuestra comunidad, gracias a Lyft, gracias a Macy’s, y gracias a todas y todos los donantes.

Para para saber más sobre otros aspectos de la Hispanic Federation, pueden visitar nuestro sitio Web, o llamarnos al (866) HF AYUDA o al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 35to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation