Expulsan a Gaby Spanic de reality en Brasil por dar bofetada a una participante

La actriz venezolana Gaby Spanic tuvo una controversial salida del reality show #A Fazenda 17, la versión brasileña de La Granja VIP.

En una reciente transmisión del programa de telerrealidad, la protagonista de La Usurpadora se mostró molesta por las humillaciones que asegura tuvo que vivir Tamires Assis, una de sus compañeras.

En un llamado de atención a los participantes del programa, la artista dijo: “Nada se compara, esta mujer desde que entró aquí no ha sido una, ni dos, ni cuatro, le tiraron agua en la cara, le escupieron, es el payaso maltratado para todos ustedes, casi dicen ‘vamos a patearla’, no es justo”.

Gaby Spanic cansada de las injusticias hacia una participante y que producción no hacía nada, decide darle una bofetada para ser eliminana y ver si la chica así reacciona ante el maltrato. 😱 #AFazenda17#LaGranjaVIPpic.twitter.com/1wO3GRmDCm — Soy Marbe (@BellaIndirecta) October 20, 2025

Esta situación hizo que se alterara y pidiera que la sacaran del reality show. “Yo la llamé aquí para decirle que usted no aguante más estupideces ni más violencia, porque recuerdo cuando le iban a tirar una cubetada de agua fría y usted no hizo nada, no debe pasar más, usted defiéndase”, dijo Gaby Spanic.

Además de esto, le dio una bofetada que fue el motivo por el que la producción decidiera expulsarla. “Démela a mí, eso va a pasar, escúpeme o algo, defiéndete, por favor, no se deje, deme una cachetada, ya fuiste humillada, ya es suficiente”, comentó.

Sin embargo, Tamires no quiso devolvérsela y siguió escuchando el mensaje de su compañera.

La producción del reality show lanzó un mensaje en X en el que hablaron de la acción de Gaby Spanic y cómo por eso iba a terminar su participación. “Durante el Apontamento de este lunes (20), Gaby Spanic abofeteó a Tàmires como protesta. Esta actitud violó una de las reglas del juego y, por lo tanto, resultó en la expulsión del participante”, comentaron.

Luego de este incidente, comenzaron a publicar algunos momentos fuertes que se vivieron en el reality show y que muchos aseguran causaron la molestia de la famosa y por eso tomó la decisión de intentar hacer reaccionar a su compañera.