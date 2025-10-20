Karol G visita el musical Buenavista Social Club en Broadway

La superestrella del reguetón Karol G sorprendió al elenco del musical Buenavista Social Club con una visita especial el domingo 19 de octubre. La cantante asistió a una función en el Teatro Gerald Schoenfeld de Broadway y, tras el aplauso final, se reunió con los actores y músicos detrás del escenario.

Conocida por éxitos como TQG y Mañana será bonito, la artista paisa se sumergió en esta vibrante celebración de la música cubana, una producción que ha cautivado al público neoyorquino con su energía, nostalgia y ritmo caribeño. Su visita subraya la conexión natural entre la música latina contemporánea y las raíces que este espectáculo honra.

Karol G y Natalie Venetia Belcon, quien interpreta a Omara Portuondo en al musical de Broadway. Foto: Valerie Terranova. Crédito: Cortesía

Un musical que hace historia

Desde su estreno en marzo de 2025, Buenavista Social Club ha conquistado Broadway tras una aclamada temporada Off-Broadway en el Atlantic Theater Company. La obra ha sido reconocida con cinco premios Tony, incluidos los de orquestaciones y diseño de sonido, dos pilares esenciales en una puesta en escena que celebra la riqueza y el legado de la música afrocubana.

El espectáculo transporta al público al corazón de La Habana, más allá del glamour del Tropicana, hacia los clubes donde las trompetas, guitarras y percusiones encendían la pista de baile. Inspirado en hechos reales, el musical relata la historia detrás del legendario álbum homónimo ganador del Grammy que se convirtió en fenómeno mundial en 1997.

Karol G y el Director Musical Asociado y guitarrista David Oquendo. Foto: Valerie Terranova. Crédito: Cortesía

Una experiencia musical auténtica

La trama sigue a Omara Portuondo, una joven cantante que abandona su trabajo en el Tropicana para abrazar el sonido auténtico del Buenavista Social Club. Décadas después, cuando los clubes sociales han cerrado y los músicos han tomado rumbos distintos, un productor musical decide reunirlos para grabar un último álbum.

Una de las características más distintivas del musical es que, aunque los diálogos se presentan en inglés, todas las canciones se interpretan en su español original, conservando la esencia del disco que marcó una época. Una banda en vivo de primer nivel acompaña a un elenco internacional de músicos, actores y bailarines, creando una experiencia escénica inmersiva sin precedentes.

Orgullo latino en Broadway

La visita de Karol G llega en un momento clave para la representación latina en los escenarios de Broadway. Desarrollado y dirigido por Saheem Ali, con coreografía de Justin Peck y Patricia Delgado, y libreto de Marco Ramirez, Buenavista Social Club ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público.

Karol G con la actriz Isa Antonetti, quien tuvo su debut en Broadway con su rol como una joven Omara Portuondo. Foto: Valerie Terranova.

La producción destaca por ser el primer musical de Broadway con una partitura completamente en español, un hito celebrado por figuras como Lin-Manuel Miranda y su padre, Luis A. Miranda Jr., quienes han elogiado el espectáculo por abrir nuevas puertas a la cultura hispana en el teatro estadounidense.

Con una partitura que combina son, bolero y danzón, el musical rinde homenaje a las leyendas de la música cubana y acerca a las nuevas generaciones a su historia, su arte y su resiliencia.

Entre el son y el reguetón

La presencia de Karol G —una de las artistas latinas más influyentes del mundo— refuerza el puente entre el pasado y el presente de la música latina: desde las raíces clásicas del Caribe hasta el reguetón moderno que domina las listas globales. Su visita a Broadway confirma que la herencia musical latinoamericana sigue evolucionando, inspirando y conquistando nuevos escenarios.

El mensaje que les dejó Karol G tras bambalinas. Foto: Valerie Terranova. Crédito: Cortesía

No te lo pierdas

Buenavista Social Club continúa presentándose en el Teatro Gerald Schoenfeld de Broadway. Las entradas están disponibles desde 62 dólares, y el teatro ofrece lotería digital con boletos a 49 dólares para quienes buscan opciones más accesibles.

