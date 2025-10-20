¿Podría Neymar volver a Europa?

El Inter de Milán ha salido al paso de las recientes especulaciones mediáticas que vinculaban al delantero brasileño Neymar Jr. con un posible fichaje por el club neroazzurro para un eventual regreso a Europa.

La respuesta, ofrecida por el director deportivo de la entidad, Piero Ausilio, ha sido tajante y ha cortado de raíz todos los rumores.

Ausilio calificó la información, difundida por diversos medios europeos, como un completo disparate, asegurando que la estrella que milita actualmente en Brasil no figura en los planes del equipo de Milán.

En una entrevista con Corriere dello Sport, el directivo se mostró contundente al negar cualquier tipo de interés o contacto con el entorno del jugador: “¿Neymar? Vamos, eso es una tontería. Nunca había oído hablar de él para fichar por el Inter y jamás nos lo ofrecieron. Son solo tonterías.”

Neymar ha sufrido de muchas lesiones en los últimos años. Crédito: Antonio Calanni | AP

La postura del Inter es clara: el club se desvincula de las especulaciones sobre la estrella de 33 años y se enfoca en mantener su actual proyecto deportivo, que busca estabilidad y resultados a largo plazo sin depender de fichajes de alto perfil mediático y altos costos salariales.

Ausilio concluyó su desmentido con una frase que busca erradicar definitivamente la posibilidad de ver al exjugador del FC Barcelona o PSG en San Siro:

“Es fantasía pura.” Las declaraciones del director deportivo acallan las versiones que sugerían un retorno del atacante a una liga top de Europa con el objetivo de alcanzar su mejor forma física y tener opciones de ser considerado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026.

Neymar y la sombra de lo que fue

Las negativas del club italiano coinciden con las dudas existentes en el panorama futbolístico sobre el estado físico de Neymar. El atacante de 33 años, que milita en el Santos de Brasil, ha lidiado con un persistente calvario de lesiones que le ha impedido recuperar la regularidad y el nivel de élite.

Expertos han señalado que el brasileño ha perdido explosividad, y su capacidad de reacción muscular se ha visto mermada. Un analista reflejó estas preocupaciones indicando que, aunque la calidad mental sigue intacta, el físico ya no responde de igual manera.

Esto lo ha llevado incluso a perder su lugar en la selección brasileña. A la cual Carlo Ancelotti asegura que hasta que no esté al 100% no volverá, lo cual pone en duda su presencia para la Copa del Mundo 2026.

