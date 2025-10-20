Trump aseguró que el alto al fuego en Gaza está vigente a pesar de recientes ataques

El presidente Donald Trump, afirmó el domingo que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente, a pesar de “una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones” de Hamás en el territorio, declaró Israel.

En declaraciones del mandatario a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Washington. “Ha habido algunos disparos y creemos que tal vez los líderes (de Hamás) no están involucrados en eso”.

“Son algunos rebeldes de adentro. De cualquier manera, lo vamos a manejar con dureza, pero adecuadamente. Y confirmó que el alto al fuego en Gaza “sigue vigente”, publicó EFE.

Ataque en respusta a violaciones de Hamás

El ejército israelí afirmó que había retomado el ejercicio de la tregua en la Franja de Gaza, “tras una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones” del movimiento terrorista palestino Hamás en el territorio, informó DW.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) continuarán manteniendo el acuerdo de alto al fuego y responderán firmemente a cualquier violación del mismo”, dictaron en un comunicado.

Israel suspendió ayuda humanitaria

Pero, además Israel suspendió desde el 19 de octubre los puntos de acceso por donde debe ingresar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“El traslado de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza fue suspendido hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás”, declaró una fuente oficial, según DW.

Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego impulsado por Donald Trump, Israel bombardeó varios puntos de la Franja de Gaza que dejó docenas de muertos.

Los ataques se produjeron entre una unidad de la Policía del Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, y las tropas israelíes.

Vance viajará a Israel

EFE informó, que el vicepresidente J.D. Vance, podría viajar en los próximos días a Israel para supervisar la implementación del acuerdo.

Vance señaló que el acuerdo de alto el fuego tendrá “altibajos”, pero producirá una paz duradera a largo plazo.

Cabe destacar que en los términos del acuerdo, Hamás se comprometió a liberar a todos los rehenes vivos y muertos. Hasta el momento han sido liberados 20 rehenes vivos, pero solo han devuelto los cuerpos de 12 de los 28 que murieron porque no los han localizado bajo los escombros.

Con información de EFE y DW

